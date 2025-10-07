Coldiretti: «Agricoltura pilastro di democrazia» 

Il mondo cambia. E cambiano le regole che lo governano. Guerre, crisi, disuguaglianze e rivoluzioni tecnologiche stanno riscrivendo gli equilibri globali. In questo scenario in rapido mutamento, il cibo si sta trasformato rapidamente da bisogno primario a terreno di potere e di confronto, simbolo di libertà, sicurezza e identità. È da qui che è partito il IV Forum dell’Agricoltura di Coldiretti Sardegna, dal titolo “Cosa sta accadendo al mondo?”.

La “due giorni”

Due giornate di riflessione che, a Villasimius, ha riunito esperti di geopolitica, economisti, politici, studiosi e rappresentanti delle istituzioni, in un dialogo aperto sul futuro del cibo e sul ruolo dell’agricoltura come pilastro di democrazia e sovranità. Per il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu, «l’agricoltura non è più soltanto produzione, ma strategia di sopravvivenza collettiva e presidio di equilibrio sociale».

