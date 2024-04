Colate di cemento nei sentieri di Monte Arci 

Colate di cemento a Monte Arci. La denuncia arriva da Stefano Figus, ex amministratore comunale e provinciale. «Nelle scorse settimane sono stati cementati diversi tratti della strada sterrata che dal fabbricato ottagonale in territorio di Palmas Arborea conduce fino a Pranu staddas, dove è presente l’altare della Regina di Monte Arci. Una zona molto frequentata dagli amanti del trekking, del trail running e della mountain bike – spiega Figus – Quella strada è sempre stata con fondo sterrato e, con la dovuta manutenzione delle cunette, non ha mai creato problemi, nemmeno ai mezzi della Forestale, dei cacciatori e dell’antincendio». L’ex consigliere vorrebbe conoscere le motivazioni che hanno portato a «un intervento così impattante, nella speranza che non si vogliano cementare altri tratti -conclude- Vorrei, così come vorrebbero tante altre persone, che quel territorio restasse quanto più naturale possibile». ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA