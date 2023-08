Colapesce e Dimartino in un road movie  

Chi già li apprezza per le canzoni e lo stile inconfondibili, troverà in Colapesce e Dimartino (ora attori) ulteriori stimoli alla curiosità in “La primavera della mia vita”, debutto alla regia cinematografica di Zavvo Nicolosi che - nella cornice di una favola moderna, nostalgica e surreale - intreccia umorismo e dramma col richiamo al mito e alla tradizione siciliana.

Dopo il sogno infranto di una carriera nel mondo della musica, Lorenzo lascia la sua terra d’origine e si accontenta di lavori ben poco soddisfacenti. Ma una nuova opportunità lo convincerà - malgrado qualche resistenza - a tornare in Sicilia, ritrovando Antonio, vecchio amico e collaboratore allontanatosi per colpa di alcune brusche incomprensioni. Dopo tanto tempo i due riprenderanno un percorso insieme, col desiderio di realizzare un libro ispirato ai luoghi e ai racconti più suggestivi dell’isola. In un viaggio fatto di scoperte fuori dal comune e personaggi bizzarri si cercherà l’occasione per ricominciare, liberandosi del peso di errori e delusioni passate. Un road movie sui generis che eleva la spontaneità del duo senza inutili filtri o improbabili performances. Specie dalla seconda metà, il film mostra chiaramente il suo linguaggio tutto particolare, arricchito da soggetti caricaturali ispirati ai racconti di paese e dall’intima bellezza del set naturale. Un titolo che esige di entrare nel giusto spirito per essere goduto appieno, con vari momenti capaci di far sorridere ed interrogare sul quale sia il ruolo dell’artista nella società di oggi, specie considerando i rigidi dettami produttivi che più volte lo sviliscono e lo riducono impotente.

