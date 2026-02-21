VaiOnline
22 febbraio 2026 alle 00:57

Colangelo era in tribuna  Confronto con Angelozzi 

Profumo di Nba alla Unipol Domus. Ieri sera era presente in tribuna centrale Brian Colangelo, 60 anni, Bryan Colangelo, ex manager dell'anno in NBA con i Phoenix Suns e i Toronto Raptors, ex presidente a Toronto e dei Philadelphia Sixers e oggi nel team degli investitori americani nel Cagliari. Una figura di spicco nel mondo dello sport americano, che sarebbe capace di trasformare – nella tipica visione americana dello sport – uno stadio in un luogo di intrattenimento sette giorni su sette, “traghettando” l’immagine del Cagliari su scala internazionale.

Prima della gara, in diretta tv ha parlato il direttore sportivo Giodo Angelozzi: «I segnali che ci aspettiamo di dare? Di ripartire e riprendere il cammino interrotto nelle ultime due gare», ha detto, in attesa di vedere la squadra pareggiare con la Lazio, «Brian Colangelo tra gli investitori americani nel club è presente qui? Ho avuto il piacere di conoscerlo, abbiamo scambiato qualche idea ma nulla più. Se e quando sarà operativo parleremo più nel dettaglio e saremo a disposizione di quelli che dovessero essere nuovi dirigenti del Cagliari». A proposito del passo falso col Lecce: «Abbiamo perso quindi qualcosa abbiamo sbagliato, però bisogna ripartire con fiducia e grazie al lavoro. Siamo una squadra giovane, che deve fare esperienza, sappiamo dove vogliamo arrivare e come farlo, senza drammi di fronte alle sconfitte». Il gruppo: «Abbiamo un gruppo giovane con alcuni senatori importanti, non dimentichiamo tutti gli infortuni che ci sono capitati e le ottime cose che abbiamo fatto sin qui come dice anche la classifica. Non abbiamo alibi e non ci lamentiamo, pensiamo a lavorare».

