Colabianchi verso la Fenice: è già bufera 

Il suo nome era nell’aria già mesi fa, ora è tornato a galla dopo l’interrogazione parlamentare del Pd al ministro della cultura Alessandro Giuli che ha fatto scoppiare il caso politico. Nicola Colabianchi, sovrintendente del Teatro Lirico (contratto in scadenza il 13 marzo 2025), è in pole per guidare la Fenice di Venezia ma è “accusato” di non avere il profilo adeguato per ricoprire quell’incarico. «Ho uno dei profili più qualificati in assoluto, sono direttore d’orchestra, compositore, docente nei Conservatorio di Santa Cecilia», afferma. «Per quanto ci riguarda, la guida di Colabianchi coincide con il periodo più buio del Teatro Lirico», tuona Omar Marras, segretario generale della Fistel-Cisl.

La vicenda

È un caso politico il nome di Colabianchi alla Fenice. A Roma (in Parlamento) e Venezia (in Consiglio comunale) al sovrintendente contestano la sua vicinanza alla destra di Giorgia Meloni, a partire proprio dalla nomina al Lirico di Cagliari, voluta fortemente nel 2020 dall’ex sindaco Paolo Truzzu. «Io sono stato chiamato come tecnico, c’era Dario Franceschini all’epoca come ministro della Cultura che ha ratificato la mia nomina. Se avesse avuto qualcosa da eccepire in merito alla mia nomina lo avrebbe fatto in quella occasione. Inoltre, sono stato nominato nel cda del Teatro dell’Opera di Roma da Francesco Rutelli», dice. Non solo. «Sotto la mia gestione, ho stabilizzato diversi lavoratori e il bilancio del Lirico è in attivo. Inoltre, Cagliari e Venezia sono le uniche Fondazioni a non aver aderito alla Legge Bray», che mette a disposizione fondi per risanare i bilanci delle Fondazioni, spiega il sovrintendente. «Aggiungo che durante la pandemia tutti i Teatri hanno fatto diversi mesi di cassa integrazione, noi solo due settimane e solo per 20 persone. La Fenice, per intendersi, ha fatto 8 mesi».

L’accusa

Il ministro Giuli ha già detto che del caso «se ne parlerà al momento opportuno», ma a Cagliari i sindacati ribadiscono che «Colabianchi non ha competenze manageriali per gestire strutture complesse come una Fondazione e quello che è accaduto al Lirico, dove ci sono stati tre scioperi in un anno e mezzo, è emblematico», spiega ancora il segretario della Fistel-Cisl. Che poi aggiunge: «Non ha valorizzato i lavoratori», 300 quelli del Lirico, «anzi, al contrario, ha creato un grado di insoddisfazione per tutti, sartoria, coro, orchestra e macchinisti. Noi chiediamo che presto arrivi un nuovo sovrintendente». ( ma. mad .)

