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23 ottobre 2026 alle 00:41

Cola a picco un veliero ormeggiato al porticciolo 

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Un vecchio veliero di 22 metri giace sul fondale del porto di La Caletta, a ridosso della banchina commerciale. Si tratta della Twee Breder, brigantino interamente in legno di quercia, affondato nei giorni scorsi per cause ancora da accertare. A lanciare l’allarme è Giovanni Antonio Usai, appassionato di vela di Budoni, che da mesi lavorava al recupero dell’imbarcazione con l’obiettivo di trasformarla in una risorsa per il turismo nautico. Usai aveva acquistato il veliero da un armatore tedesco e avviato un lungo intervento di restauro, riparando le parti danneggiate dello scafo per riportarlo in condizioni tali da poter tornare in acqua. Poi, l’amara sorpresa. «Giovedì scorso era tutto a posto – racconta il proprietario – poi sono mancato due giorni e il sabato successivo l’ho trovata completamente affondata». Da qui la decisione di avviare, con il sostegno del precedente proprietario, una campagna di sensibilizzazione dal titolo “Aiutateci a salvare la Twee Breder”. Un appello rivolto a cantieri navali, aziende specializzate, associazioni e potenziali sponsor.

La richiesta di aiuto è aperta anche a chi possiede esperienza nel recupero di antiche imbarcazioni in legno e può dare un sostegno economico. «Chi ha a cuore questa vicenda può contattarmi», dice il proprietario. La speranza è che la mobilitazione possa dare un finale diverso a questa storia.

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