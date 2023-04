Col suv sulle scale di Trinità dei Monti, a giudizio 

ROMA. Quasi un anno fa, la notte del 10 maggio 2022, scese per la scalinata di Trinità dei Monti con un suv preso a noleggio facendo danni per migliaia di euro. Ieri l’uomo, un ingegnere saudita di 37 anni, è stato rinviato a giudizio dal gup e rischia da due a cinque anni di carcere per “distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”. La sua scorribanda fu immortalata dalle telecamere di sicurezza della zona: nel video si vede saudita, che era in compagnia di una donna, smontare dal suv e fotografare la scena. La polizia di frontiera lo fermò 48 ore dopo all’aeroporto di Malpensa, poco prima che si imbarcasse per tornare in patria. Il processo, nel quale si è costituto parte civile il Campidoglio, inizierà nel gennaio del 2025. La decisione del gup arriva a pochi giorni da una altra vicenda avvenuta a piazza di Spagna: il blitz di tre attivisti di Ultima Generazione che hanno versato del liquido nero nella fontana della Barcaccia. I tre sono indagati per lo stesso reato contestato all'ingegnare saudita. Nel giugno dello scorso anno, infine, sempre a Trinità dei Monti una turista americana lanciò un monopattino giù per le scale. La Procura ha chiuso le indagini anche su questo episodio.

