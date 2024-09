Col sughero sardo nasce il tappo  che non sa di tappo 

Una bella serata, la serata delle grandi occasioni. Il vino è quello giusto, la temperatura pure, il bicchiere scintilla, i terroir li conosciamo tutti, ovvio. Il sommelier si avvicina al tavolo, per la degustazione. Sarà una serata perfetta.

Il prescelto accosta il calice, si prepara a profumi e consistenze, ma viene aggredito dall’odore più forte al mondo: l’odore di tappo. Quella bottiglia così prestigiosa appartiene, ahimè, al famigerato 3-5% delle bottiglie contaminate: puzza di muffa, di soffitta, di cartone bagnato.

L’odore più temuto

Si tratta della sostanza aromatica più potente al mondo, ne basta un millesimo di miliardesimo di grammo per essere percepibile (l’equivalente di una goccia di TCA fa puzzare 800 piscine olimpioniche): alcune muffe del sughero che fa rimandare indietro sia vini poco pretenziosi che pregiatissimi. L’incubo di enologi e produttori, e pure di estimatori dal gusto sopraffino, si chiama TCA, tricloroanisolo.

Tante le bottiglie che tornavano indietro, tanti i denari persi per quella molecola malandrina. Fino a quando, dalla Sardegna coltivano l’idea geniale: lavorare su un tappo che “non sa di tappo”. In soldoni, la certezza che nessun vino, chiuso con quei tappi trattati con una nuova tecnologia (impiegata anche dalla Nasa e dal Cern di Ginevra, per intenderci), tornerà mai indietro.

L’élite dei vini

Dai Bordeaux più prestigiosi ai vini della Borgogna, alle aristocratiche bottiglie del Napa Valley, l’élite dell’enologia mondiale ha già attinto alla scoperta di una start up sarda. Nati nel 2022 da una idea di uno dei tre soci, il sassarese Luigi Ciotti, più un trentino e uno svizzero (Luca Cappellin e Manuel Hutterli), la Suber Lab ha vinto la scommessa. Il suo lavoro è stato subito recepito e agganciato dalla università di Sassari, Cagliari e Padova, la sua tecnologia è approdata persino alla Nasa. Certo, nessuno è profeta in patria. E la Sardegna ha sempre stentato nel riconoscere e valorizzare la sua genialità, quasi una maledizione, confermandosi terra di migrazione di idee e uomini. A fronte di grandi riconoscimenti all’estero, sono solo quattro i produttori sardi che hanno capito la portata della scoperta. E sono i più grossi produttori di vino. Peccato perché il sughero sardo è, per unanime definizione, il più bello al mondo.

Sniffing test

In Sardegna, contro l’odore di tappo, ci si affida allo sniffing test : persone qualificate e con un naso da cane da tartufi. Ma al posto del tartufo annusano il sughero. Annusano 4, 5000 tappi al giorno, scaldano il tappo e annusano il gas emesso. Le aziende più attente non lo vogliono fare più, i rischi ci sono: quando si sniffa, si sniffano ormai polveri inquinanti anche ambientali; tutti chiudono un occhio, lo sniffing non è normato. Chi lavora nel settore lo sa benissimo: non esiste al mondo nessun’altra sostanza così potente, con una soglia di percezione così alta, che appiattisce completamente i profumi e li fa sembrare vecchi e decrepiti: il soppressore aromatico per eccellenza. I nostri padri lo riconoscevano eccome. Il Tca è stato scoperto negli anni 70 dal sommelier francese di uno dei ristoranti francesi più famosi al mondo, il Tour d’Argent. «Il progresso a volte fa regredire: è proprio negli anni ‘70 che abbiamo iniziato a usare i pesticidi clorurati nei boschi di tutto il mondo - racconta uno de tre soci fondatori di Suber Lab, Luigi Ciotti – Il Tca è prodotto dalle muffe e dai funghi che reagivano ai pesticidi». Ma è solo negli anni 80 che ricercatori svizzeri e italiani individuano la molecola. Solo dopo altri 40 anni un team italo-svizzero, la Suber Lab, individua una tecnologia capace di risolvere questo puzzle aromatico. I risultati di questa ricerca made in Sardegna sono già finiti nella rivista più prestigiosa al mondo, la Chemical Society.

«Nessuno ci credeva, agli inizi. Avevamo chiesto supporto alle istituzioni ma erano tutti scettici – continua Ciotti – Abbiamo iniziato con 10mila euro, ora siamo tre soci e 6 dipendenti e un fatturato in crescita esponenziale. Lavoriamo in tutto il mondo, abbiamo sede anche in Svizzera. Abbiamo tappato bottiglie da 100 ai 10 mila euro, il nostro lavoro ci piace, quello del vino è un mondo poetico: ci avete mai pensato? il vino è l’unico prodotto alimentare che non ha ingredienti. E l’etichetta dovrebbe avere scritto “tappo di sughero certificato”. Non per niente è il più costoso, niente a che vedere con la plastica, col vetro, col sughero granulato. Il tappo in sughero naturale permette gli affinamenti in bottiglia, non solo la conservazione: il vino è un prodotto in trasformazione». «Certo, ogni tanto – continua Ciotti - parte la crociata sulla funzione del tappo, contro il tappo di sughero. “Il vino deve essere uguale”. Ma non è vero. Se davvero il vino è uguale, perché mi vendi le annate a prezzi molto diversi? Il sughero è un pezzo di legno pregiato, fa passare un po’ di ossigeno, e garantisce un affinamento del vino ottimale. Per capirci: abbiamo vini recuperati dal Titanic perfettamente conservati, chiusi da un tappo di sughero. Abbiamo le anfore degli antici greci. Del sughero abbiamo i dati. E della plastica che dati abbiamo?».

