Col Südtirol non basta un grande Cagliari 

Cagliari 1

Südtirol 1

Cagliari (4-3-1-2) : Radunovic; Zappa, Dossena (43' st Falco), Obert, Azzi; Nandez (26' st Kourfalidis), Makoumbou, Lella (16' st Deiola); Mancosu (26' st Altare); Prelec (26' st Luvumbo), Lapadula. In panchina Aresti, Ciocci, Barreca, Di Pardo, Goldaniga, Viola. Allenatore Ranieri.

Südtirol (4-4-2) : Poluzzi; Curto (37' st Larrivey), Zaro, Masiello, Celli (9' st Lunetta); De Col, Siega (1' st Casiraghi), Fiordilino (26' st Pompetti), Rover; Mazzocchi (1' st Schiavone), Odogwu. In panchina Minelli, Berra, Vinetot, Cissé, Eklu, Davi, Giorgini. Allenatore Bisoli.

Arbitro : Prontera di Bologna.

Reti : nel pt 30' Lapadula; nel st 42' Larrivey (rig.).

Note : ammoniti Mazzocchi, Azzi, Fiordilino, Celli, Dossena, Zappa. Spettatori 16.125 (sold out nei settori ordinari), incasso 179.947 euro. Angoli 8-3 per il Cagliari. Recupero: 2' e 6'.

L’occasione era indubbiamente irripetibile e il rimpianto per averla sprecata a tre minuti dal novantesimo smorza l’entusiasmo, senza comunque snaturare un pareggio che pesa e rassicura in vista dei playoff (è l’ottavo risultato utile di fila, tra l’altro). Il Cagliari non va oltre l’1-1 contro il Südtirol (che resta l’unica squadra a non aver mai perso nel 2023). Stavolta, dunque, sfrutta solo in parte il fattore Domus, ma si conferma in sintonia e in buona salute anche nei momenti più complicati (pochi, a dir il vero) di un match dominato in lungo e in largo sino all’errore di Zappa che manda sul dischetto Larrivey, proprio lui. Il gol di Lapadula al 30’ e quello dell’argentino su rigore segnano, dunque, i confini di un pomeriggio caldo e passionale, lasciando quel retrogusto inevitabilmente amarognolo ai rossoblù che avrebbero potuto sfruttare meglio certe occasioni e blindare la vittoria prima dell’harakiri finale. Le due squadre restano così distanziate da sei punti, ma la sfida continua a distanza. Altra giornata campale a Pasquetta: Ranieri nella tana del Pisa, Bisoli in casa col Bari.

Avvio esplosivo

Il tecnico di Testaccio non cambia di una virgola il Cagliari che ha sbancato il “Granillo”: in porta Radunovic; linea difensiva a quattro con Zappa, Dossena, Obert e Azzi; Nandez e Lella ai fianchi del regista Makoumbou; Mancosu trequartista alle spalle della coppia Lapadula-Prelec. Modulo di riferimento, dunque, il 4-3-1-2. Riparte dalla panchina Luvumbo. Bisoli, a sua volta, schiera il Südtirol col 4-4-2 e si affida inizialmente a Poluzzi, Curto, Zaro, Masiello, Celli, De Col, Siega, Fiordilino, Rover, Mazzocchi e Odogwu. Squalificato il capitano Tait. A dir poco esplosivo l’avvio dei rossoblù che trovano il gol già al 10’ con una straordinaria sforbiciata al volo di Mancosu, resa vana, però, dal fuorigioco di Lapadula. Aggressivi e devastanti poi nelle accelerazioni di Azzi a sinistra. Arriva così l’occasione di Nandez di testa (palla sopra la traversa). L’uruguaiano, assoluto protagonista, si consola al 30’ consegnando a Lapadula, sempre di testa, la palla dell’1-0: il portiere ci arriva sul primo tentativo del peruviano, non sul secondo. Primo tempo dominato dal Cagliari che, però, rischia proprio allo scadere: Rover sfugge a Obert e calcia in porta a botta sicura, provvidenziale Radunovic.

Ripresa

Subito in campo nel Südtirol Schiavone e Casiraghi, poi ancora Lunetta. Forzato (Deiola per Lella) il primo cambio del Cagliari. Brividi sulla sventola di poco a lato di De Col. Al 26’ la mini rivoluzione di Ranieri: fuori in un colpo solo Mancosu, Nandez e Prelec, dentro Luvumbo, Kourfalidis e Altare e passaggio al modulo 3-5-2. C’è anche il cambio di marcia, almeno così sembra. Lapadula non coglie l’attimo sull’invito di Deiola e stavolta Poluzzi non gli offre una seconda opportunità. Dal possibile 2-0 all’1-1 è un attimo. Zappa respinge col braccio il tiro di Lunetta: dagli undici metri Larrivey (subentrato nel frattempo a Curto) spiazza Radunovic e pareggia al minuto 42. Dentro anche Falco per l’assedio finale, non basta. Beffa atroce come all’andata.

