Col San Donato un’Olbia decimata 

Olbia. Contro il San Donato Tavarnelle il tecnico Roberto Occhiuzzi non potrà contare su Ragatzu, Emerson e Brignani, fermati per un turno dal giudice sportivo. Assenze che rendono ancora più insidiosa la sfida del “Brilli Peri” di Montevarchi, dove oggi (ore 14,30) si giocherà lo scontro salvezza della 32ª giornata di Serie C tra l’Olbia e la pari punti (31) formazione toscana. Soprattutto dopo la sconfitta casalinga con la cenerentola Imolese.

«Ma i ragazzi, che erano arrabbiati per l’occasione persa sabato, hanno la voglia di rimettersi subito in corsa al ritmo che avevamo prima dello stop per cancellare quella brutta prestazione», assicura l’allenatore presentando il match con un’avversaria reduce, come l’Olbia, da una sconfitta. «Loro hanno individualità importanti davanti e sono capaci di dare fastidio anche con gli inserimenti da dietro, ma noi sappiamo bene di non essere quelli visti sabato, in una partita in cui è mancata la capacità di gestire la palla e stare più corti davanti a una squadra che abbiamo subito». Oltre agli squalificati, saranno assenti Travaglini e König per infortunio.

Ma su questo fronte Occhiuzzi taglia corto: «Io penso soltanto a chi avrò a disposizione, a chi sarà chiamato a essere protagonista e ha tutta la mia fiducia. Chi scenderà in campo battaglierà dal primo all’ultimo minuto, questo è sicuro». Inibito fino al 23 marzo il direttore sportivo Tatti «per avere tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro» sabato.

La formazione

Olbia (3-5-2) : Sposito; Fabbri, Bellodi, La Rosa; Arboleda, Dessena, Zanchetta, Biancu, Sperotto; Contini, Nanni. Allenatore Occhiuzzi.