«Col ripescaggio o sul campo la Cos tornerà in Quarta Serie» 

Tertenia. La Costa Orientale Sarda vuole riprendersi la Serie D. Retrocessa in Eccellenza dopo sei stagioni, ci proverà presentando domanda di ripescaggio. Poi «se non dovesse essere possibile», dice il tecnico Francesco Loi, «affronteremo il nuovo campionato con determinazione e una programmazione mirata a risalire subito. Nella graduatoria dei ripescaggi dovremmo vantare un’ottima posizione, l’unico problema è la volontà della Lega di ridimensionare il numero delle squadre partecipanti alla D, scendendo da da 168 a 162». In ogni caso il progetto Cos non cambia: «Dietro ci sono molte persone che lavorano tanto per questa causa», prosegue Loi, «ci siamo strutturati in modo importante. Partecipiamo ai campionati in ben undici categorie, di cui due femminili, dai Piccoli amici sino alla prima squadra che è il punto di riferimento per tutto il movimento».

Delusione

La retrocessione non è stata del tutto smaltita. «Nel girone di andata abbiamo raccolto davvero poco. Nella seconda parte abbiamo dimostrato di essere all’altezza della categoria giocando alla pari con qualsiasi avversario. Sapevamo che dopo una prima parte chiuso con appena tredici punti sarebbe servita un’impresa. L’abbiamo sfiorata. Ora ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti senza perdere di vista le nostre linee guida. Siamo una società che ha tra i suoi principi cardine la serietà e la programmazione. Si evince da quanto ottenuto col nostro settore giovanile, che nella scorsa stagione è stato impeccabile».

