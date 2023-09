Col revolver  in auto:  denunciato  

Viaggiava in auto un vecchio revolver ed è stato denunciato. A finire nei guai è un operaio di Arbus, Gianni Pala, 56 anni.

Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione locale, nel corso di un controllo della circolazione stradale, hanno fermato Pala e perquisito l’auto dove è stato trovato un revolver, apparentemente privo di marca e matricola e probabilmente non funzionante. L’arma era stata riverniciata in epoca imprecisata e dovrà essere sottoposta alle verifiche dalla sezione balistica del Ris di Cagliari per chiarire se possa essere stata utilizzata in passato per compiere qualche delitto. Solo dopo queste indagini si potranno avere certezze in merito a eventuali responsabilità, per l’interessato tutto potrebbe finire senza gravi conseguenze. Intanto ai militari non ha saputo o voluto fornire indicazioni precise circa la provenienza della pistola a tamburo. ( s. r. )

