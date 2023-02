Col parco spuntano i parcheggi 

«È uno spazio davvero immenso», spiega Massimiliano Bullita vicesindaco e Assessore all’Urbanistica, Viabilità e Traffico, Arredo Urbano ed Energia; «circa cinquemila metri quadrati, e qui a breve nascerà un parco, l’obiettivo è sempre quello e siamo al lavoro per realizzarlo». Intanto però, «esaminando il progetto del parco ci siamo resi conto che sarebbe stato un’attrazione non solo per i residenti circostanti, ma anche per quelli provenienti da altre zone del paese, e questa cosa avrebbe creato problemi di parcheggio in una zona già carente».

Il progetto c’è da tempo e anche i cartelli di lavori in corso.

Ma il “Parco Marconi” di via Iglesias sinora è rimasta una incompiuta. Il cantiere, che avrebbe dovuto concludersi l’anno scorso, esattamente a giuno, è rimasto al palo. E la grande area dove erano previsti prati, piante e giochi per i bimbi è al momento rimasta desolatamente incolta, con la vegetazione che ha invaso anche il marciapiede.

Parte il cantiere

Ieri però è finalmente arrivata la notizia tanto attesa: a breve partirà il primo lotto dei lavori. L’obiettivo è utilizzare, per il momento, almeno una parte dell’area, sul lato di via Torricelli, creando dei parcheggi.

I parcheggi

Per questo, continua il vicesindaco e assessore, «abbiamo pensato a un secondo progetto che prevede l’abbattimento del marciapiedi della via Torricelli oramai inutilizzabile perché compromesso dalla vegetazione, e di una parte di quello della via Marconi. Li ricostruiremo poi a norma e arretrati di qualche metro. Così saranno creati diverse decine di parcheggi, disposti a pettine, che gioveranno ai residenti come ai frequentatori del parco». Una novità quindi importante sia per automobilisti che per pedoni; infatti in quel punto la vegetazione è diventata così incolta e invadente da obbligare i pedoni a camminare nella strada. I tempi? «L’appalto curato dall’Ufficio Urbanistica è stato aggiudicato nei giorni scorsi e quindi ci aspettiamo l’apertura del cantiere a brevissimo», continua Bullita.

Il parco

Quella situata tra via Iglesias, via Marconi, via Torricelli e via Pacinotti è stata un’area incolta e pressoché in abbandono per tantissimo tempo. Poco più di un anno fa è stato costruito un punto vendita Conad, e quasi subito dopo è stata delimita l’area in cui dovrebbe nascere il parco. Una serie di passi in avanti fatti anche per riqualificare la zona. E dopo una pausa di qualche mese che in Comune motivano con la necessità di fare tutte le verifiche tecniche, qualcosa starebbe per muoversi. La sindaca Paola Secci, annuncia con soddisfazione: «Siamo alla stretta finale per dare il via ai lavori del parco», e motiva la scelta di realizzare parcheggi spiegando, «dopo il parco questo secondo progetto sulle aree di sosta è d’importanza strategica. La disponibilità di parcheggi sarà di grande utilità per i visitatori ma anche per i genitori dei bambini che frequentano la vicina scuola di via Galilei. Inoltre darà sollievo ai residenti, con la realizzazione di un marciapiedi finalmente praticabile».

