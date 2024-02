«Col nuraghe Is Paras riparte il turismo» 

Dopo quasi 9 mesi il nuraghe Is Paras di Isili si è liberato dalle impalcature che lo circondavano per mostrarsi di nuovo in tutta la sua bellezza. Le pietre di calcare bianco oggi dominano luminose la collina verde dove sorge il vetusto monumento. Lavori terminati, si aspetta solo il disbrigo delle ultimi procedimenti burocratici per poter aprire di nuovo il sito al pubblico.

L’intervento

Per anni Is Paras è stato caratterizzato da un singolare cespuglio che caratterizzava la sua tholos poi rimosso perché ne insidiava l’integrità. Con i lavori appena conclusi si è provveduto ad estirpare altre piantine che stavano crescendo fra le pietre creando forti preoccupazione agli esperti. Poco prima che iniziassero, le visite erano riprese con un buon ritmo, facendo registrare agli operatori della cooperativa Sa Frontissa, che gestisce sia il nuraghe che il museo Maratè, dei buoni numeri pari a quelli antecedenti il periodo del Covid, ma i lavori non potevano più essere rimandati e la chiusura era inevitabile. Il nuraghe rappresentava una tappa di circa 20 minuti nel viaggio turistico del Trenino verde nel cuore del Sarcidano e presto si potrà tornare alla normalità. Per questo intervento sono stati investiti 150 mila euro grazie a un finanziamento da parte della Regione. Era necessario il consolidamento in particolare della tholos, l’elemento del nuraghe che presentava i maggiori problemi, per il distacco delle pietre. Inoltre la tholos è proprio il punto di forza del sito in quanto la più vasta e armonica di tutta la Sardegna.

L’obiettivo

«Il nuraghe Is Paras», ha detto il sindaco Luca Pilia, «è un sito archeologico importante per il nostro territorio, questi interventi mirano a valorizzarlo e inoltre si aggiungono al più ampio progetto di valorizzazione “Sardegna verso l’Unesco” di cui fa parte anche il nostro nuraghe». Is Paras è infatti uno dei 31 siti che ha iniziato il percorso per il riconoscimento dell’organizzazione delle Nazioni Unite. Ma se ormai manca solo sbrigare le ultime pratiche burocratiche per poter riaprire i cancelli della collina, sono già pronti altri 150 mila euro per un ulteriore intervento. «La prossima settimana», ha aggiunto il primo cittadino, «approveremo il progetto esecutivo per realizzare nuovi interventi, questo finanziamento servirà per effettuare anche una campagna scavi che valorizzerà ulteriormente il nostro sito archeologico». Inoltre l’amministrazione comunale è ancora in trattativa con l’Arst per la stazione Sarcidano che si affaccia sul lago Is Barrocus perché diventi anch’essa una tappa dei viaggi turistici del vecchio treno.

