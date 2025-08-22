«Col nuovo appalto la città sarà più pulita» 

C’è un dibattito intenso in città, che divide i partiti di maggioranza e delle opposizioni a Palazzo Bacaredda, ma coinvolge anche i cittadini. Tutti parlano di rifiuti, di discariche a cielo aperto, di strade e piazze più o meno pulite, più o meno sporche. In questo crocevia molti aspirano ad esserci o a non esserci. Non si sottrae Luisa Giua Marassi, da poco più di un anno alla guida dell’assessorato all'Ecologia urbana.

Allora assessora, Cagliari è una città sporca?

«Il decoro e la pulizia della città sono in progressivo miglioramento. Non è certo un percorso immediato, lo dobbiamo riconoscere, perché si tratta di cambiare piccole abitudini, avvicinare sempre di più l'efficienza dei servizi alle persone, ma i miglioramenti ci sono, e si manifestano anzitutto in un’amministrazione che c’è e che è presente. Un aspetto che prima non esisteva».

Però è innegabile che ci siano aree più “fragili” di altre dove i rifiuti continuano a comparire ogni giorno.

«È vero. La pulizia in alcuni quartieri funziona meglio, e le criticità ancora permangono. Ci sono alcune situazioni più complicate di altre. Ma ricordo che stiamo ancora operando in regime di vecchio appalto, abbiamo introdotto alcuni correttivi, come il lavaggio di strade e marciapiedi che non erano contemplati. Le cose miglioreranno quando andremo a regime con il nuovo appalto che immaginiamo di chiudere la primavera prossima».

Si spieghi meglio.

«Con il nuovo appalto la città sarà più pulita perché cambieranno diverse cose».

Quali?

«I tempi di ritiro dei rifiuti abbandonati dimezzati, da 48 a 24 ore, lo svuotamento quotidiano dei cestini, lo spazzamento tutti i giorni, molto più puntuale ed efficiente, il lavaggio di strade e marciapiedi che si affianca a quello di piazze, portici, aree marcatali ma con maggiore frequenza e con tecniche innovative che stiamo già sperimentando proprio in questi giorni».

Basterà?

«Naturalmente serve anche il coinvolgimento dei cittadini. Il mio assessorato insiste molto sul patto di cooperazione con i cittadini. Il Comune può fare tanto e anche di più, ma i cittadini e le cittadine sono determinanti con i loro comportamenti responsabili per mantenere il decoro e possono rappresentare un fortissimo aiuto nella lotta al contrasto agli abbandoni e a chi non rispetta le regole. Abbiamo avviato una campagna massiva di comunicazione anche per questo e con tutte le associazioni ambientali stiamo per istituire la consulta permanente che affiancherà l’amministrazione in tutto il servizio di ecologia urbana. Un altro aspetto innovativo del servizio».

A questo proposito, anche il lavoro della nuova sezione di polizia di ecologia urbana comincia a dare risultati.

«Nei primi sette mesi dell’anno sono state riscontrate un migliaio di violazioni al regolamento comunale, tra conferimenti errati, ritardi nel ritiro dei mastelli, e un centinaio di sanzioni per abbandono di rifiuti. Questa attività di contrasto, che contempla anche un lavoro che l’amministrazione fa con la Guardia di finanza per incrociare i dati e scovare chi evade il tributo, proseguirà anche con il nuovo appalto».

Nuovo appalto, quindi. Ma “vecchio” sistema di raccolta: sarà ancora il porta a porta.

«È una scelta che difendiamo fortemente perché, essendo basata sulla responsabilità di ciascuno di noi, è l’unica che ci ha consentito di raggiungere un livello straordinario di differenziata, superiore al 75%. Noi puntiamo a superare l’80%».

Le minoranze in consiglio comunale però vi accusano di “miopia politica”, ovvero di essere incapaci di guardare ad altri sistemi più performanti e meno impegnativi per i cittadini, come le isole ecologiche.

«Nelle isole ecologiche la qualità dei rifiuti differenziati è scarsa. Nelle realtà che sono presenti in città abbiamo trovato di tutto. Il porta a porta, invece, basandosi sulla responsabilizzazione delle persone nel conferire i rifiuti nella maniera più corretta possibile, permette un livello di differenziazione superiore. Ma c’è anche un altro aspetto».

Quale?

«Se avessimo scelto di utilizzare le isole ecologiche, avremmo dovuto studiare duemila punti in città dove sistemarle. Considerate le cinque tipologie di rifiuti, avrebbe significato diecimila “bidoni” sparsi per la città. Quella sì che sarebbe stata una invasione di mastelli in città. E poi da sistemare dove? Sacrificando quanti parcheggi? Il porta a porta, che pure comporta sacrifici, è la scelta migliore per tutte queste ragioni, oltre che per gli obblighi normativi».

A ottobre i cagliaritani saranno di nuovo alle prese con la Tari: in arrivo oltre 77mila avvisi di pagamento. L’amministrazione aveva annunciato all’inizio dell’estate uno sconto per tutti. Sarà così?

«Sì. Nonostante non abbiamo potuto rimodulare il pef, sul quale potremo intervenire solo il prossimo anno, siamo riusciti a ottenere una riduzione per tutti i cittadini e le cittadine residenti nell'ordine tra il 5 e il 10 per cento. La riduzione sarà proporzionata in base all’estensione dell’immobile e al numero delle persone che vi abitano».

RIPRODUZIONE RISERVATA