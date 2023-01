«Col mister si sentiranno tutti più forti» 

«Intanto entusiasmo, poi darà ai giocatori la consapevolezza di essere forti: troverà la chiave, come ha sempre fatto, per ottenere risultati. Con lui si può ancora cercare di arrivare nelle prime due, deve puntare a questo. È una buona squadra, poi qualche ritocco va fatto ma se ne renderà conto. Tutti hanno visto che il Cagliari prende troppi gol: valutare se i difensori non sono all'altezza o se è un problema di squadra sarà uno dei suoi primi compiti».

A domanda su quale giocatore del suo precedente triennio a Cagliari schiererebbe ora, Claudio Ranieri non ha esitato: Gianfranco Matteoli. L'ex centrocampista, che gestisce la società Simba a Palmas Arborea occupandosi dei giovani, fu uno dei colpi degli Orrù per il ritorno in A nel 1990, preso dall'Inter un anno dopo lo scudetto, e fu determinante anche dopo Ranieri guidando i rossoblù fino alle semifinali Uefa. Adesso è convinto che il grande ritorno possa dare la svolta.

Matteoli, che effetto le ha fatto sentire la frase di Ranieri su di lei?

«Una bella riconoscenza, vuol dire che qualcosa ho dato pure a lui. Però devo aggiungere che in quel periodo tanti ragazzi li ha lanciati Ranieri nel calcio che conta, vedi Festa: ha fatto crescere tutti, era un allenatore innovativo già all'epoca. Non ero più un ragazzino, avevamo giocato contro lui al Catania e io al Como negli spareggi per andare in A: vinse lui. Non ci siamo ancora sentiti: una chiacchierata mi piacerebbe».

Cosa porta Ranieri al Cagliari?

«Intanto entusiasmo, poi darà ai giocatori la consapevolezza di essere forti: troverà la chiave, come ha sempre fatto, per ottenere risultati. Con lui si può ancora cercare di arrivare nelle prime due, deve puntare a questo. È una buona squadra, poi qualche ritocco va fatto ma se ne renderà conto. Tutti hanno visto che il Cagliari prende troppi gol: valutare se i difensori non sono all'altezza o se è un problema di squadra sarà uno dei suoi primi compiti».

In tanti hanno fatto paralleli fra la vostra squadra e quella attuale.

«Ogni periodo ha i suoi calciatori e il suo modo di giocare, non vedo analogie. All'epoca eravamo un'ottima squadra e il campo ci diede ragione, oggi lo è tuttora ma non si può pensare di vincere un campionato prendendo sempre due gol a partita».

Cosa ricorda dell'anno con Ranieri?

«Giocavamo davvero bene, anche quando non riuscivamo a vincere. Mi colpì molto la partita con la Juventus: sotto 2-0 a fine primo tempo cambiò tutto l'assetto e pareggiammo 2-2. Ecco perché dico che già all'epoca era un tecnico molto avanti: sapeva adattare i giocatori alle situazioni».

Il secondo esordio sarà una gara per lei speciale, Cagliari-Como. Sarà allo stadio?

«Sono impegnato coi ragazzi, penso che la vedrò in tv. Partita per me di grandi ricordi, perché il Como è stata la società che mi ha lanciato nel calcio che conta dandomi tanto. Cagliari è stata la ciliegina della mia carriera: abbiamo ottenuto ottimi risultati, sono fiero di quanto fatto assieme ai miei compagni».

Ranieri vuole rendersi conto se i giocatori hanno capito di essere in B. È la chiave per svoltare?

«Se non dovessero averlo capito avrei dubbi su chi ha accettato di restare in B, sarebbe dura rimettersi in carreggiata. È chiaro che devono mettersi in testa che è un campionato difficile, però i giocatori hanno qualità. Le dimostrino: bisogna lottare in tutte le categorie, nel calcio il sacrificio è la prima cosa».

