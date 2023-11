col minimo sforzo il sestu batte l’azzurra e resta terzo 

Azzurra Monserr. 0

Sestu 1

Azzurra Monserrato : Sica, Deiana, Mondino, Lallai (82’ Nicotra), Flamini, Tidu (57’ De Caria), Pusceddu (82’ Tuveri), Ambu (74’ Mele), Tulli (54’ Cordone), Anziani, Farci. Allenatore Casu.

Sestu : Puddu, Biondi, Denotti, Frau, M. Marongiu, P. Marongiu (73’ Angioni), Mattana, Mura, Pau (78’ Monni), Serpi, Usai (92’ Moi). Allenatore Madau.

Arbitro : Rosati di Olbia.

Rete : 34’ Serpi.

Con una rete di Serpi, il Sestu espugna il campo dell'Azzurra in una gara giocata a viso aperto da entrambe le squadre. La gara si rende subito vivace: al 7’ diagonale di Pusceddu respinto dall'ottimo Angioni. Al 30’ azione corale dei padroni di casa: Tulli, sulla trequarti, protegge bene la palla e serve in profondità Farci che calcia a colpo sicuro, ma Angioni è super e respinge in angolo. Dal successivo corner di Pusceddu, arriva l’incornata di Anziani e la sfera si stampa sul palo.

Dopo le occasioni fallite dai monserratini, al 34' arriva il gol del Sestu: cross di Denotti e, dopo una serie di rimpalli in area, Serpi insacca. Gli azzurri di Casu provano a reagire con Tulli, che sfiora il pari al 37’. Nella ripresa calano i ritmi, ma l'Azzurra comunque cerca il pareggio e il Sestu riesce a reggere, portando a casa tre punti d'oro. (ant. ser.)

