«Col Legnago sfida difficile» 

sassari. Occhio al Legnago, ultimo ma tornato in “Salus” da quando è arrivato il tecnico Matteo Contini, buon passato come difensore di Parma, Napoli, Siena e Saragozza. Da 0 successi in 6 gare a due vittorie in quattro partite.

Ecco perché ci sta tutto l’avvertimento del tecnico Alfonso Greco in vista dell’anticipo di domani sul campo veneto: «Queste sono le gare più insidiose. I segnali di ripresa dopo il cambio di allenatore sono evidenti e noi siamo chiamati a fare una prestazione seria e importante».

Post Ternana

Ci sono da recuperare i due punti persi contro la Ternana più per iella (o fortuna degli avversari che hanno pareggiato su autogol) che per demeriti propri. «Questo è un girone dove di partite scontate non ce ne sono e il Legnago ha qualità. Contro il Milan ha fatto una bella prestazione».

L’avversaria

Curiosamente le due vittorie del Legnago sono state ottenute a spese di altrettante formazioni che dal “Vanni Sanna” hanno portato via un punto. I veneti hanno vinto 2-1 col Pineto (reti di Svidercoschi e Franzolini), quartultimo, e 3-1 col Milan Futuro (in gol Martic, Franzolini e Demirovic) nella gara dell’aggancio ai rossoneri.

Tanti gol

Il nuovo allenatore Contini sta utilizzando un modulo quasi speculare a quello della squadra sassarese: 3-4-2-1. Resta invece la caratteristica di una difesa facilmente perforabile: ha preso almeno una rete in tutte e dieci le partite giocate. Certo è un campionato ben diverso da quello della stagione passata nel girone A, quando il Legnago Salus chiuse al sesto posto e in tutto il campionato perse otto partite, quelle già perse finora. La squadra è giovane: ha due soli Over 30, l’attaccante Bombagi e il difensore Pelagatti, e due soli Over 25, il centrocampista Martic e l’attaccante Rossi.

Pochi rimpianti

Alfonso Greco ha fatto anche un breve punto sulle prime dieci giornate del torneo. «Grandi rimpianti non ne abbiamo. Il rammarico è per le tre partite in casa contro Milan, Pineto e Arezzo, ma contro Pescara e soprattutto contro Ternana abbiamo fornito buone prove che ci dicono che la strada è giusta e dobbiamo proseguire così».

La difesa

Il tecnico rossoblù spiega anche il rendimento della difesa, che numericamente ha incassato più gol rispetto alla stagione passata: «Le reti vanno contestualizzate e non è che l’anno scorso concedessimo meno occasioni, magari c’era qualche parata in più, qualche episodio a noi favorevole. Certo, stiamo lavorando su alcuni aspetti, come la rimessa laterale, dove ultimamente abbiamo preso gol, ma intanto il reparto cresce e faccio l’esempio di Coccolo, che dovevamo solo aspettare perché ritrovasse la condizione». Ancora fermo il difensore Antonelli, mentre sull’attaccante Scotto l’allenatore chiarisce: «Ha un piccolo problema fisico che stiamo cercando di risolvere. Zecca invece sta bene».

Le scuole

Ieri mattina il presidente Stefano Udassi, il centrocampista Alessandro Masala e il Responsabile Comunicazione Filippo Migheli hanno partecipato all’incontro formativo con le classi quarte del Liceo Classico di Sassari per descrivere, ognuno con le proprie esperienze e competenze, il ruolo educativo dello sport in società e per i giovani. L’iniziativa si è svolta eccezionalmente nella sala teatrale della Fondazione Figlie di Maria.

RIPRODUZIONE RISERVATA