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15 marzo 2026 alle 00:28

Col Lecce il Napoli passa grazie alle sue due stelle 

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Napoli 2

Lecce 1

Napoli (3-4-2-1): Meret, Beukema, Buongiorno, Olivera, Politano (27' st Gutierrez), Anguissa (1'st McTominay), Gilmour, Spinazzola (27' st Mazzocchi), Elmas (1' st De Bruyne), Alisson (40' st Giovane), Hojlund. In panchina Milinkovic-Savic, Contini,Juan Jesus, Lukaku. All. Conte.

Lecce (4-5-1): Falcone, Veiga, Siebert, Gabriel, Gallo (34' st N'Dri), Ramadani, Ngom (40' st Fofana), Pierotti (34' st Sottil), Coulibaly (1' st Gandelman), Banda, Stulic (13' st Cheddira). In panchina Samooja, Fruchtl, Jean, Perez, Ndaba, Marchwinski, Helgason, Sala. All. Di Francesco.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Reti: nel pt 2'Siebert; nel st 1' Hojlund, 21' Politano.

Note: angoli 7-7. Rec. 2' e 5'. Ammonito Siebert.

Entra De Bruyne e cambia il Napoli. Inguardabile nel primo tempo, la squadra di Conte si trasforma nella ripresa grazie al belga e batte il Lecce che si era portato in vantaggio dopo 2 minuti con Siebert, bravo a superare in elevazione Anguissa con un colpo di testa. Nella ripresa Conte schiera McTominay e De Bruyne e il Napoli dopo appena 50 secondi trova il gol del pareggio grazie a Hojlund, al 21' gli azzurri piazzano il colpo del ko con Politano. I minuti finali sono densi di preoccupazione per il malore in campo di Banda, portato fuori in barella. Una pallonata gli avrebbe causato una sorta di svenimento.

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