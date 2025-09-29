«Col lavoro il Cus Cagliari riuscirà a risalire» 

Costruito per restare tra le «prime sei o sette formazioni», il Cus Cagliari in realtà ha cominciato molto male il campionato di Promozione (girone A) ed è terzultimo a quota 2 punti: «I risultati negativi sono arrivati un po’ per sfortuna e un po’ per colpe nostre, ora cercheremo di risalire e tra due mesi vedremo dove saremo».

Così ha commentato la situazione degli universitari il loro allenatore Michele Lantieri, ospite ieri pomeriggio su Radiolina della trasmissione “L’Informatore sportivo” condotta da Alberto Masu. Con lui, collegati da Sassari, il centrocampista Francesco Nunziatini della Torres, definito in studio «jolly della squadra» essendo stato schierato anche in difesa (l’ultima volta sabato scorsa nel ko interno con l’Ascoli), e il giornalista Franco Ferrandu di Videolina. Due squadre che alla vigilia avevano aspettative importanti e che al momento invece arrancano nelle retrovie.

I rossoblù sassaresi sono in piena zona playout dopo due stagioni da protagonista terminate ai playoff, dunque nella piazza c’è «un po’ di delusione» sottolinea Ferrandu. Ma Nunziatini resta ottimista: «Puntiamo a crescere per invertire la rotta e prendere slancio. Siamo una squadra giovane e col nostro entusiasmo potremo prenderci molte soddisfazioni, il campionato è lungo». La società ci chiede di fare in campo quel che sappiamo, magari avendo meno esperienza rispetto a giocatori più esperti tendiamo a buttarci giù e sottostimiamo qualità che esistono. Nessuna pressione. Il mister Pazienza cerca di darci una mano ogni giorno, è sempre con noi dal lunedì alla domenica e tutta la squadra deve avere fiducia in lui».

Anche il Cus arriva da un risultato poco gradito, un 3-3 casalingo col Tonara che gli ospiti hanno acciuffato su rigore al 95’. «Peccato, ora aspettiamo la prima vittoria», ha sottolineato Lantieri, «l’obiettivo iniziale era migliorare la classifica dell’anno scorso ma per ora siamo partiti male. Da queste situazioni si esce col lavoro e con l’unità di tutti». Domenica si va ad Arborea. «Una sfida difficile, la squadra è stata fatta per stare in alto. Sarà una battaglia, ci servono punti per uscire dalla zona playout». In testa c’è il Guspini a punteggio pieno e «non è una sorpresa, anche l’anno scorso è rimasta sempre al vertice. È una buona formazione e davanti ci sono le più forti: loro, il Terralba, la Villacidrese e il Castiadas. Dalla decima giornata in poi si vedrà il divario tra chi lotterà per salire e chi per salvarsi».

