Col Gubbio un’Olbia incerottata 

Olbia. Il Gubbio di scena a Olbia dovrà fare a meno di due giocatori come Mercati e Casolari, squalificati. «Assenze importanti», commenta l’allenatore dei bianchi Marco Gaburro, «ma in una rosa come la loro si percepiscono diversamente».

Una sottolineatura non casuale quella del tecnico, se è vero che oggi al “Nespoli” (ore 14), contro la quinta forza del Girone B, lui dovrà fare a meno di cinque giocatori, di cui tre titolari: Zanchetta, scomparso dai radar da un po’, e Guidotti, arrivato a gennaio ma poco impiegato, sono alle prese con noie muscolari, però sulla sfida della 9ª giornata di ritorno di Serie C peseranno di più le defezioni di Bellodi per squalifica e di Mordini, che lamenta problemi fisici. Ma soprattutto quella di Schiavone, uscito nel match col Pineto per infortunio. «L’entità è da valutare, ma non ci sarà per le prossime 4 o 5 partite», spiega Gaburro, che contro il Gubbio dovrà rimescolare non poco le carte (anche se lui si limita a dire che cambierà «qualcosina»).

Caccia ai punti

Intanto, quello che dovrà cambiare rispetto al turno precedente, valso una sconfitta, la sedicesima in campionato, e la conferma del penultimo posto in classifica, è il risultato. «Col Gubbio sarà una partita diversa da quelle che abbiamo affrontato finora: per fare risultato dovremo pareggiare il loro agonismo, accetteranno la partita sporca anche se hanno valori importanti, ma il concetto è che qua loro dovranno fare fatica», dice Gaburro. «L’Olbia ha avuto un’evoluzione in cinque partite che in trasferta non ha portato risultati», aggiunge l’allenatore: «È difficile aspettarsi la continuità nella fluidità della manovra che si è vista in parte contro l’Entella e col Pineto: il Gubbio è una squadra aggressiva, che pressa alto, per cui mi aspetto una partita diversa, più frammentata. Però, sullo stesso livello agonistico visto con Arezzo ed Entella».

Fortino Nespoli

Il Nespoli nelle intenzioni di Gaburro dovrebbe diventare il fortino dell’Olbia. «Abbiamo bisogno di punti», insiste l’ex Rimini. «A inizio settimana ci siamo sentiti un po’ addosso la sconfitta di Pineto, poi ho ritrovato la squadra che avevo visto prima dell’Entella». Nel test di giovedì con la Nuorese, vinto 4-0, sono andati a segno Cavuoti e Ragatzu, autore di una tripletta nonché ex del match col Gubbio. Alla famosa regola l’ardua sentenza.

La formazione

Olbia (4-3-3) : Rinaldi; Arboleda, Palomba, Motolese, Montebugnoli; Dessena, La Rosa, Biancu; Cavuoti, Nanni, Ragatzu. Allenatore Gaburro.

