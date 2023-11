Col Grifone la prima vittoria di Ranieri 

Claudio Ranieri ha ottenuto la sua prima vittoria casalinga in Serie A da allenatore proprio in un Cagliari-Genoa: 1-0 il 30 dicembre 1990, autogol del portiere ospite Simone Braglia. In generale però col Grifone la tendenza è negativa: nelle ultime 7 (contando pure quelle al Ferraris) ben 5 sconfitte e 2 pareggi (gli 0-0 della scorsa stagione), segnando solo nel 2-3 del 12 settembre 2021 che costò la panchina a Leonardo Semplici.

L’ultima volta

Il Cagliari non batte il Genoa dal 20 settembre 2019. Nell’anticipo del venerdì la squadra di Rolando Maran, dopo essersi sbloccata la domenica precedente a Parma, concede il bis e vince 3-1. Succede tutto nella ripresa, con Giovanni Simeone che da ex sblocca dopo 30’’ della ripresa. Finale rovente, col pari di Christian Kouamé in diagonale all’83’ seguito 2 minuti dopo da un goffo autogol di Cristián Zapata che riporta avanti il Cagliari. Di João Pedro, in contropiede, il tris che chiude i conti all’87’: secondo successo in cinque giorni.

Il bilancio

In casa 21 vittorie del Cagliari, contro 9 pareggi e 8 sconfitte, in Serie A 13 affermazioni a 6 in 23 partite. Il successo più largo è l’ultimo al Sant’Elia: 4-1 il 15 gennaio 2017, doppietta dell’ex Marco Borriello a ribaltare il vantaggio ospite.