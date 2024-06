«Col gol di Zaccagni è scattato qualcosa» 

Berlino. «Sicuramente con il gol di Zaccagni contro la Croazia è scattato qualcosa in noi. Adesso, però, dobbiamo limare alcuni passaggi che nel girone avremmo potuto fare meglio». Lancia così il nuovo guanto di sfida il portiere e capitano della nazionale italiana, Gigio Donnarumma, in vista dell'ottavo di finale di Euro 2024 contro la Svizzera, a Berlino, in programma oggi a partire dalle 18.

Ora la Svizzera

«Adesso abbiamo indubbiamente più consapevolezza», ha ammesso il numero uno del Paris Saint Germain. Precisando: «Avevamo un girone molto difficile, ci davano per spacciati ma ce l'abbiamo fatta, mettendocela tutta. Ce l’abbiampo fatta all’ultimo respiro, senza mai mollare, dunque. Ora abbiamo più motivazioni». La Svizzera il primo banco di prova post Croazia: «Sarà una grandissima sfida in un torneo importante», la premessa. «Bisogna essere pronti e positivi, con la testa giusta e il 110 per cento». Con una pressione pazzesca, che poi è quella che ha trascinato gli azzurri nel match decisivo della fase a gironi: «L'adrenalina sarà tanta, sappiamo di avere milioni di tifosi che ci caricano», ha sottolineato, e non a caso, Donnarumma.

Sfida nella sfida

Italia-Svizzera sarà anche Donnarumma-Sommer. La sfida nella sfida tra i pali rende il match di stasera ancora più effervescente. «Conosco molto bene Sommer, ha fatto un grande campionato, per questo gli faccio i complimenti», il primo commento del portiere del Psg sul collega dell’Inter. «Il suo valore non lo scopro certo io e non lo ha dimostrato solo quest’anno. Anche per questo dovremo essere molto bravi e sfruttare al massimo ogni occasione che ci capiterà. Per quanto spero, chiaramente, che Sommer abbia una giornata storta».

L’atteggiamento

Gli alti e bassi mostrati dall’Italia nella fase a gironi non contano più, Donnaurumma ha già voltato pagina. «Sarà una partita completamente diversa, dobbiamo limare delle situazioni che abbiamo visto nei gironi», ribadisce l’ex rossonero. «Dobbiamo sbagliare il meno possibile, ma sono straconvinto che faremo una partita importante. Saremo sicuramente pronti», ha sottolineato con forza il capitano azzurro che in questi Europei sta dimostrando una grande personalità, oltre alle qualità tecniche arcinote. E va oltre i numeri. «Il modulo si può anche cambiare, ma l'importante è avere compattezza e dominare il gioco». Di questo ne è certo il Gigio nazionale. «Il nostro è stato un girone difficile», ricorda, «non era facile superarlo», puntualizza. «Con la Croazia siamo stati bravi a restare in partita, ed è stata questa la nostra vera forza, al di à del bellissimo gol di Zaccagni che ci ha poi permesso di passare il turno. Questa con la Svizzera sarà un match da dentro fuori, dobbiamo essere bravi a sbagliare il meno possibile. Ma ci siamo. Siamo pronti».

