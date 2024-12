Col Giubileo la nuova San Giovanni 

Roma. Quello che balza agli occhi è il verde del prato dove prima c'era uno spiazzo sterrato, alternato a fasce di nuova pavimentazione in pietra. E poi le 12 grandi fontane a raso, apparentemente solo enormi cerchi bianchi al suolo calpestabili, ma che si animano zampillando e vaporizzando acqua sullo sfondo della Basilica. A quattro giorni dall'apertura del Giubileo, apre la nuova piazza San Giovanni in Laterano. All'inaugurazione il sindaco Roberto Gualtieri con l’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, che ha curato direttamente il cantiere, e il delegato del Papa al Giubileo monsignor Rino Fisichella e il cardinale vicario Baldassarre Reina, che oggi aprirà la Porta Santa della Basilica Lateranense. «Un bellissimo intervento - ha detto Gualtieri - di 12, 10 e 7 anni che chiuderemo in anticipo sul cronoprogramma nella sua configurazione finale: era previsto per marzo ma chiuderemo a febbraio».

