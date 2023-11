«Col Genoa gara stimolante» 

«Cagliari è sempre casa mia». Rolando Maran non è uomo che regali parole e sentimenti. Cagliari, anche se l'avventura professionale si è interrotta con un esonero ormai più di tre anni fa, gli è rimasta nel cuore. «Quando posso, magari di nascosto, continuo a tornare», ha spiegato ieri a “Il Cagliari in diretta”, su Radiolina e Videolina. Un affetto che va oltre l'aspetto professionale e che vive anche di piccole attenzioni. Come la scelta di accettare l'invito in trasmissione solo dopo la prima vittoria dei rossoblù, per evitare di disturbare l'ambiente con una presenza che avrebbe potuto far nascere chissà quali cattivi pensieri. Di vittorie ne sono arrivate addirittura due, in rimonta. Soprattutto il 4-3 al Frosinone che ha fatto pensare a un altro 4-3, quello con cui il Cagliari di Maran ribaltò la Sampdoria di Ranieri. «Ci ho pensato anche io, domenica. Ho rivisto le scariche di adrenalina nel viso di Ranieri e di tutti. Arrivare così a una vittoria che manca da tanto fa scoppiare il cuore dalla gioia. La reazione è stata importante, al di là della rimonta. Perché quando combatti fai un investimento sulla gara successiva».

Doppio ex

Cagliari-Genoa di domenica prossima, da doppio ex, lo tocca da vicino. «In Serie A si riazzera tutto. Il Cagliari sarà galvanizzato per queste due vittorie e per come sono arrivate, Ranieri saprà indirizzare questo entusiasmo nel modo giusto. Ma dall'altra parte c'è una squadra con qualità. Si riparte da zero e sarà una partita stimolante per entrambe e aperta». Maran promuove Gilardino: «Mi è piaciuto come è subentrato, dando tranquillità a un ambiente non semplice, dando continuità di risultati e dando identità alla squadra, con giocatori d'esperienza». E poi c'è Ranieri: «La sua scelta di tornare a Cagliari fa pensare. Il suo è un esempio da seguire, perché ti fa capire che noi tecnici, nelle scelte, dobbiamo seguire anche il cuore. Mi è piaciuto perché al suo arrivo ha preso subito per mano l'ambiente e se l'è portato con sé».

In viaggio nel tempo

Questione di cuore, quello che non lo avrebbe mai portato via da Cagliari. Soprattutto in quella stagione da emozioni forti. Il pensiero vola, naturalmente, a Cagliari-Lazio: «Ma il risultato non cambia, come non cambia quel percorso in cui ci siamo divertiti». Maran ricorda due dei suoi vecchi giocatori, Pavoletti e Rog: «Con Leo ci siamo messaggiati dopo il gol di Bari. Sono felice per lui, un uomo di carattere, che non molla mai. È sempre stato un trascinatore e ora, anche se viene impiegato meno, è un uomo-squadra, di quelli che sanno scuotere tutta la squadra anche nello spogliatoio. Non mi sorprende vederlo capitano del Cagliari. Marko è un giocatore importante, arrivava da delle stagioni in cui aveva giocato poco e io lo avevo convinto a venire promettendogli continuità di impiego. È un giocatore che farebbe comodo a chiunque e il Cagliari ha perso una pedina importante». Nel Cagliari di oggi c'è poi quel Lapadula che, a Lecce, diede la prima picconata alle certezze rossoblù nel 2019: <Una follia che non dovevamo commettere, era una partita già vinta. Lapadula ci diede una grande delusione, ma l'abbiamo buttava via noi>. Infine, un pensiero su Shomurodov: «Lo volli io a Genova, quell'anno fece un anno straordinario. Da lui mi aspetto quello che ho visto a Udine, può essere un giocatore utile alla causa del Cagliari».

