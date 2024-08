Col furgone fuori strada: 21enne in coma 

Forse un colpo di sonno. Oppure un attimo di disattenzione o un guasto meccanico della sua auto, un Fiat Fiorino. Un ventunenne di Samatzai, Gabriele Fenu, è uscito fuori strada ieri tra le 5,30 e le 6. Le sue condizioni di salute sono gravi: il giovane è stato operato dagli specialisti del reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Brotzu di Cagliari per la riduzione di un ematoma che si è formato all’interno della scatola cranica dopo l’urto, è in coma farmacologico e le sue condizioni sono gravi ma stabili. Adesso è ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Sulla Provinciale

L’incidente è avvenuto lungo la strada Provinciale 33, nei pressi del campo sportivo di Samatzai, nel tratto che porta poi al centro abitato di Pimentel. Il ventunenne stava rincasando dopo una serata trascorsa in un locale a Guasila. Insieme a lui un amico, coetaneo e compaesano, Riccardo Tocco. Fenu ha perso il controllo del furgoncino che è letteralmente volato fuori dalla carreggiata, ribaltandosi.

L’allarme

Il giovane è stato sbalzato dal furgoncino e ha perso coscienza, è stato Tocco a dare l’allarme ai carabinieri e ai volontari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi. Stando ai primi rilievi dei militari dell’Arma, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell’incidente stradale.

L’equipe medica che è intervenuta ha accompagnato il giovane al Brotzu, dove è arrivato in coma. Praticamente illeso invece l’amico che si trovava con lui nella vettura: per lui soltanto qualche contusione.

Nella giornata di ieri il ventunenne è stato operato nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Brotzu per le gravi ferite riportate nello schianto. Al momento le condizioni del giovane sono state giudicate stazionarie dai medici che lo hanno sottoposto a intervento chirurgico.

In paese

Il giovane, dopo il diploma all’istituto nautico “Buccari” di Cagliari, ha cominciato a lavorare insieme al padre al fratello maggiore come escavatorista nell’azienda che si occupa di movimento terra ed è molto conosciuto in paese: tanti i messaggi dei suoi amici sui social che mostrano apprensione per le sue condizioni e che si augurano una pronta guarigione.

