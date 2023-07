Col furgone cade in mare: in salvo 

Disavventura per il conducente di un furgone nel molo Sant’Efisio del porto.

Nella notte tra giovedì e venerdì l’uomo era a bordo del mezzo quando, per cause ancora da accertare, è caduto in mare. Fortunatamente è riuscito ad aprire lo sportello e ad uscire prima di finire sott’acqua. Alcuni pescatori lo hanno aiutato a risalire sulla banchina.

La chiamata alla sala operativa dei Vigili del fuoco è arrivata intorno alle quattro: sul posto sono arrivati gli specialisti del nucleo Nautico e Specialisti Sommozzatori, la squadra del distaccamento porto e un’autogru dalla sede centrale del Comando di viale Marconi. Gli operatori hanno così recuperato e messo in sicurezza il mezzo, evitando l’inquinamento delle acque.

L’uomo è rimasto illeso e se l’è cavata con uno spavento. Ora si tratta di capire se il furgone è recuperabile.

