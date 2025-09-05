«Col fucile ho difeso mio marito» 

«Mio marito era a terra, ferito da pugni e calci, incapace di difendersi, e ho temuto per la sua vita, allora ho preso il fucile dalla nostra casa per difenderlo, l’arma era scarica e volevo solo spaventare quelle persone che lo stavano massacrando di botte: volevo solo che smettessero». È il racconto di Marika Cuccureddu, 38enne residente a Serramanna, che il 20 agosto scorso ha imbracciato l’arma (detenuta legalmente) per sottrarre il marito Simone Concas ai vicini di casa, Federico e Tamara Meloni (cugini di Concas) e Marco Lasio, dai quali Concas si era recato per dirimere un litigio. Quell’episodio è costato a Marika Cuccureddu e Simone Concas una denuncia a piede libero per violazione di domicilio, porto abusivo di armi comuni da sparo e minaccia aggravata. Accuse finite in un rapporto del carabinieri di Villasor al quale Marika Cuccureddu e Simone Concas rispondono ora con una querela nel confronti dei presunti aggressori, per i quali Concas, difeso dall’avvocato Andrea Murreli, «chiede alla Procura di promuovere “l’azione penale nei confronti del responsabile o dei responsabili per i fatti sopra narrati e se ne chiede formalmente la punizione».

La ricostruzione di Concas inizia così: «Da diversi giorni notavo che alcune vetture passavano spesso dinanzi alla mia abitazione a velocità sostenuta sollevando polvere e detriti, creando fastidio e un potenziale pericolo per i bambini che vi transitano. Alla guida c’era Marco Lasio e all’interno della stessa auto ho notato anche la signora Tamara Meloni che, tra l’altro, è mia cugina. Il 20 agosto ero in uno spiazzo adiacente alla mia abitazione intento a raccogliere del legname per una grigliata e notavo la solita vettura che andava ad alta velocità». A quel punto sarebbe arrivato il primo ammonimento: «Basta! La volete smettere di correre davanti a casa mia?», ha urlato Concas. Da qui sarebbe arrivata la prima chiamata al 112 da parte dei vicini. A quel punto Concas e Cuccureddu avrebbero tentato di riappacificarsi con i tre. «Ci saremmo incontrati nell’abitazione di mia zia Grazietta Concas, a 200 metri da casa». Lì però Concas sarebbe stato sorpreso dalla presenza di altre persone, oltre a Lasio e Federico Meloni. Prima – denuncia – gli insulti, poi le spinte, i pugni e i calci. «Stordito ma ancora cosciente, sentivo le urla di mia moglie che li pregava di lasciarmi andare, ma veniva allontanata».Infine, la difesa estrema mostrando il fucile e l’arrivo dei carabinieri che hanno fatto scattare la denuncia e il sequestro dell’arma. ( ig. pil. )

