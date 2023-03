Col Fiorenzuola a ranghi ridotti 

Sassari. «La squadra è unita e sa che la salvezza dipende da noi»: il tecnico Alfonso Greco descrive una Torres pronta alle ultime quattro battaglie. Quella di oggi a Fiorenzuola (Velodromo Pavesi alle 14,30) offre la possibilità di allontanarsi dalla zona playout. A patto di interrompere il digiuno di vittorie, in corso da sei turni. Stanno peggio i padroni di casa, che non vincono addirittura da 11 giornate e dopo il giro di boa hanno racimolato la miseria di 7 punti e incassato ben 25 gol in 15 partite. Una difesa insomma che fa acqua. La squadra piacentina è reduce dal pareggio con l’Alessandria, che ha interrotto la serie di 4 sconfitte.

L’allenatore rossoblù invita a non badare alla classifica: «Inutile guardare agli avversari, fare calcoli sui numeri o altro, anche perché loro non sono ancora salvi e cercano i punti decisivi. Noi dobbiamo e vogliamo raggiungere l’obiettivo della salvezza senza playout. L’atteggiamento mostrato contro l’Ancona è quello giusto, con un gruppo unito che ha saputo reagire e lottare sino alla fine per cercare di ottenere il massimo risultato».

Ormai è una consuetudine il reparto offensivo dimezzato: col Fiorenzuola sono indisponibili per infortunio Ruocco e Scappini e manca il centrocampista Lora per squalifica. Scelte quindi abbastanza intuibili, con Diakite e Scotto in avanti e Masala al posto di Lora. In difesa l’unica variazione potrebbe essere l’inserimento di Heinz al posto di Fabriani, apparso in difficoltà nell’ultima gara. Per il centrocampo in preallarme anche Gianola.

La formazione

Torres (4-4-2) : Garau; Heinz Antonelli Dametto Pinna; Saporiti Urso Masala Liviero; Diakite Scotto.