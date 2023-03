Col fiato sospeso per l’arresto di Trump  

Washington. L'America rimane col fiato sospeso per il possibile arresto di Donald Trump per il caso della pornostar Stormy Daniels, che mette in imbarazzo anche la silenziosa ex first lady Melania.

New York si blinda, con polizia e transenne davanti al tribunale di Manhattan e alla Trump Tower. Lo fanno anche altre grandi città americane, dalla capitale (dove è attesa una dichiarazione di emergenza della polizia del Congresso) a Los Angeles, per il timore di proteste accresciuto dall'impennata di minacce online, mentre esplode uno scontro istituzionale tra la Camera e il procuratore Alvin Bragg.

Il tycoon aveva preannunciato che sarebbe finito in manette il 21 marzo, sollecitando i fan a manifestare e «riprendersi il Paese», sulla falsariga del comizio del 6 gennaio 2021 con cui li istigò a marciare sul Capitol per bloccare l’ufficialità della vittoria di Joe Biden.

I tempi dell'arresto, che sarebbe il primo di un ex presidente Usa, appaiono incerti. A seconda dei media, potrebbe avvenire nelle prossime ore o, stando a Fox, non prima di una settimana, anche perchè il gran giurì dovrebbe sentire un altro testimone mercoledì.

L'ex presidente subirà comunque l'onta della foto segnaletica e della rilevazione delle impronte digitali, ma probabilmente gli saranno risparmiate le manette e verrà rilasciato subito, a meno che non istighi alla violenza.