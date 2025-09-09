Col Fenerbaçhe il primo match sarà a Oristano 

Pochi giorni a casa, prima di spiccare di nuovo il volo. Dodici anni fa, quattordicenne, Alessia si trasferì da sola a Milano per mettere il proprio talento alla prova delle altre ragazzine come lei che arrivavano da tutta Italia. Adesso un nuovo salto: dall’Italia alla Turchia, da Milano alla tentacolare e multiculturale Istanbul, per indossare la maglia a strisce giallonere del Fenerbahçe Spor Kulubu. La storica polisportiva ha già avuto un sardo in squadra: Gigi Datome aveva saputo fare breccia nel cuore dei tifosi della Ülker Sports Arena, vincendo l’Eurolega di basket nel 2017.

Adesso ci proverà lei, che lo scorso 3 maggio, in occasione della Final 4 di Champions League femminile, alla quale partecipava con la VeroVolley Milano, era stata accolta in quello che sarà il suo palazzetto con un enorme striscione: “ Benvenuta principessa Alessia Orro! ”. Il giorno dopo le milanesi avevano battuto le grandi rivali del Fenerbahce, il plurititolato VakıfBank.

Adesso proverà a farlo con la maglia del Fenerbahce con la quale debutterà nella sua Oristano nel Sardegna Volleyball Challenge il 25 e 26 settembre prossimo. Potrebbe essere la finale, se le due squadre sapranno superare Panionios e Busto Arsizio (la prima squadra di Alessia dopo il Club Italia, nel 2017). “Un’occasione per abbracciare il mio pubblico”, dice lei, ma anche per ritrovare (da entrambi i lati della rete, giocatrici protagoniste assieme a lei della finale mondiale di Bangkok. Stavolta però, le centrali Eda Erdem Dundar e Asli Kalac, il libero Gizem Orge ma soprattutto l’opposto Melissa Vargas, saranno dalla sua parte. ( c.a.m. )

