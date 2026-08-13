«Col Ctm la città è più vicina a Cagliari» 

Il Ctm a Capoterra non è ancora una realtà, ma per la prima volta il percorso politico e amministrativo per portare gli autobus del consorzio metropolitano in città compie un passo concreto.

Il Consiglio regionale ha approvato l’ordine del giorno che impegna la Giunta a estendere il servizio di trasporto pubblico locale urbano a sei Comuni oggi esclusi dalla rete del Ctm: Capoterra, Maracalagonis, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai e Uta.

La richiesta

Per Capoterra si tratta dell’esito di una richiesta che negli ultimi mesi ha trovato un sostegno trasversale. A novembre dello scorso anno il Consiglio comunale aveva approvato all’unanimità la mozione presentata dal capogruppo del Pd Efisio De Muru con cui si chiedeva a Regione e Città metropolitana di aprire il confronto sull’arrivo dei bus. Il sindaco Beniamino Garau aveva avviato l’interlocuzione con l’azienda, sottolineando la necessità di migliorare i collegamenti con Cagliari e di offrire un’alternativa più capillare al servizio attualmente disponibile.

Il sindaco

Adesso la questione entra nella programmazione regionale. Il contratto di servizio tra Regione e Ctm è destinato a scadere il 31 dicembre 2026 e sarà proprio in vista del nuovo affidamento che dovranno essere definiti servizi e chilometraggi.

Il sindaco Garau spiega come l’arrivo dei mezzi del Ctm potrà contribuire ad «accorciare la distanza» tra Capoterra e il capoluogo: «Il percorso è ancora lungo e ci saranno altri passaggi da affrontare. Li seguiremo con attenzione, passo dopo passo, fino alla fine. Abbiamo scelto di lavorare senza guardare alle divisioni partitiche, mettendo al centro una sola cosa: l’interesse della nostra comunità. Il potenziamento del trasporto pubblico di Capoterra offrirà anche un importante servizio alla zona industriale di Macchiareddu, migliaia di lavoratori potranno finalmente contare su un trasporto pubblico che andrà a supportare quello già offerto dall’Arst».

L’opposizione

Dai banchi della minoranza Efisio De Muru, capogruppo del Pd, ricorda come l’idea di portare il servizio in città parta da lontano: «Un anno fa la presentazione di un ordine del giorno in Consiglio comunale, con il sostegno immediato del sindaco e dell’intera Aula, aveva posto il primo obiettivo Portare il Ctm a Capoterra. Ora un nuovo ordine del giorno, presentato da tutti i capigruppo del centrosinistra e approvato dal Consiglio regionale, apre formalmente il percorso: la Giunta regionale è impegnata a definire, nell’ambito della programmazione del trasporto pubblico locale e in vista della scadenza del contratto di servizio del 31 dicembre 2026, l’allargamento del servizo. Il passo successivo sarà la rideterminazione di servizi e chilometraggi del nuovo trasporto pubblico locale, che potrebbe tradursi nel via libera politico in autobus operativi sulle strade di Capoterra».

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