Col Cesena un anticipo di B 

Sassari. È un match di Serie B. Perché il Cesena la serie cadetta l’ha conquistata con un campionato mostruoso e perché la Torres affronta il miglior test possibile in vista dei playoff promozione. Quello odierno al “Vanni Sanna” è l’ultimo appuntamento della stagione regolare in casa, il penultimo del calendario. I romagnoli non hanno rallentato neppure dopo la sicurezza dell’approdo in B, i rossoblù invece hanno ottenuto un solo punto nelle ultime tre gare. E un altro punto è quello che serve ora per rendere inattaccabile il secondo posto, dato che la differenza reti premierebbe la Carrarese in caso di arrivo a pari merito.

Meno tensione magari, ma più propensione a godersi il gioco nel big match di oggi, che arriva due giorni dopo la festa per i 121 anni della Sef Torres. E va onorata la memoria di Pierfranco Marchisio, lo storico preparatore fisico degli anni ‘80 e ‘90, morto sabato a 80 anni.

L’avversaria

I numeri testimoniano del dominio del Cesena: 29 vittorie, 5 pareggi e 2 sole sconfitte, in trasferta: quella nella prima giornata contro l’Olbia e quella meno sorprendente contro la Carrarese per 3-2. Unico campo imbattuto del girone. Miglior attacco con 77 reti, 20 firmate senza rigori dal talentuoso giovane Sphendi, e ben tredici giocatori che hanno realizzato almeno 2 reti.

Migliore difesa con solo 18 reti al passivo, 11 delle quali incassate in trasferta. Una curiosità: dopo il pareggio casalingo contro la Torres (vantaggio di Sphendi recuperato poi da Fischnaller) il Cesena ha disputato ben otto partite senza incassare gol, con sette vittorie e un pareggio. In quel periodo è arrivato l’allungo che ha consentito ai romagnoli di staccare la squadra sassarese, che pure per gran parte dell’andata ha comandato la classifica.

Recuperi

Il centrocampista Giorico sta bene, il trequartista Mastinu pure. Sono i due “cervelli” della manovra offensiva, anche se lunedì ad Arezzo almeno nel primo tempo la Torres è riuscita a costruire qualche trama interessante sfruttando la vena di Zecca sulla fascia destra. Chissà se, ora che ha recuperato, Kujabi (già titolare in Toscana) sarà schierato sin dall’inizio assieme a Giorico, con Mastinu ad agire sulla trequarti.In difesa c’è un giocatore in più: Fabriani, rimasto fermo qualche settimana per un problema fisico. Potrebbe entrare nella ripresa. Da capire anche se Rosi verrà nuovamente schierato titolare per farlo riabituare all’intensità del gioco.

La formazione

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Rosi (Idda), Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico, Kujabi (Mastinu) Zambataro; Mastinu (Ruocco), Scotto, Fischnaller. Allenatore Greco.

