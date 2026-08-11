Col carro della legna prende il via le festa dell’Assunta 

Con l’allestimento del carro della legna, simbolo della festa e primo premio della lotteria abbinata, hanno preso il via i festeggiamenti in onore della patrona Vergine Assunta. Al lavoro fin da maggio per la rassegna di eventi più attesa dell’anno c’è il Comitato dei 40enni, la leva dell’86, un gruppo di 15 persone (Elisa Manis Valeria Maccioni, Marta D’Angelo, Sara Collu, Claudia Piras, Giuliana Bacchis, Daniela Podda, Annalisa Casti, Laura Tradori, Anna Mameli, Alessandro Lampis, Stefano Locca, Alberto Caria, Saverio e Stefano Sotgiu) che con parenti ed amici arriva a 30 unità. Ieri, con la prima giornata dedicata ai bambini hanno preso il via gli eventi che animeranno piazza Matteotti, via Cagliari ed il suggestivo corso Repubblica degli ormai immancabili centrini sospesi. Tra finanziamenti della Regione e risorse reperite (ben 146 sponsor) è di 50 mila euro il budget a disposizione. «Vogliamo coinvolgere più persone possibili - dice la presidente del comitato Elisa Manis - animare il paese ed onorare la tradizione ma anche ringraziare la comunità: senza il sostegno ed il calore dei concittadini questa festa sarebbe impossibile». Oggi (ore 22) si ballerà con dj Sandro Murru, giovedì spazio al tributo a Zucchero con la Overdose Band e l’indomani alla tradizionale cena in piazza. A Ferragosto di scena alle 20 la prima delle due grandi processioni con il simulacro della santa e poi alle 22 il concerto della cover band Mister Fantasy. Domenica la protagonista sarà (19.30) “sa processioni manna” con i trattori addobbati a festa. A seguire lo spettacolo pirotecnico. Si chiuderà lunedì 17 (alle 22) con le estrazioni della lotteria allietate dalla Rombombom Big Band.

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