«Col bar vanno in fumo i nostri sogni» 

Fiamme, fumo e boati in un bar di Assemini intorno alle 2 del mattino di ieri: un incendio di natura dolosa ha distrutto l’Antique Café Lounge Bar di via Carmine. In poco tempo il rogo ha avvolto il piano terra dell’edificio causando ingenti danni. Sul posto sono intervenuti prima la compagnia dei carabinieri e i vigili del fuoco di Cagliari, poi gli uomini della Stazione dell’Arma di Assemini, capitanata dal luogotenente Daniele Pettinato. I vigili hanno dovuto lavorare alcune ore per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. In zona non sono presenti telecamere e quindi nessuna registrazione è al vaglio degli inquirenti: sarebbero potute essere utili alle indagini. La tanica con residui di benzina rinvenuta vicino alla saracinesca all’esterno del bar non lascia dubbi sulla natura dolosa del rogo.

Il racconto

Verso le 2,30 i titolari del bar, marito e moglie, hanno avuto un brusco risveglio: «Ci siamo messi a letto tardi – racconta Andrea Celeste Fratto, 39 anni – ma dopo qualche ora ci hanno chiamato i carabinieri: volevano avvertirci che il nostro locale stava prendendo fuoco. Gli uomini delle forze dell’ordine sono stati disponibili e molto pignoli». Accorsi sul posto, i titolari si sono trovati davanti fumo, cenere e vetri infranti: «I vigili del fuoco, al nostro arrivo, erano già all’opera e avevano già quasi totalmente domato le fiamme. Insieme ai vetri, alle serrande e agli arredi si è infranto anche il sogno della mia famiglia». Un locale a conduzione familiare nel quale i due giovani proprietari, in attesa del quarto figlio, hanno investito risorse ed energie: «Abbiamo preso in gestione un bar storico di Assemini, nato negli anni Trenta, dandogli un tocco di modernità per renderlo fruibile anche alle nuove generazioni. Il nostro lavoro è andato letteralmente in fumo». Da dove arriva il colpo? «Non abbiamo avuto diverbi con nessuno – giura Fratto – e quindi non possiamo immaginare perché ci abbiano fatto un gesto del genere. Ripicca? Gelosia? Non saprei». Gli abitanti del vicinato sono stati svegliati dall’esplosione e hanno avvertito subito il 112: «Hanno sentito il boato – conferma Fratto – ma nessuno ha visto niente o avvertito movimenti sospetti. L’omertà fa da padrona, nessuno parla».

I danni

Tutta l’attrezzatura e gli arredi sono irrecuperabili: «Speriamo – conclude Fratto – che l’assicurazione ci risarcisca». Più limitati i danni nel locale a fianco, invaso da cenere e fuliggine: i proprietari sono stati costretti a sgomberarlo completamente per consentirne una pulizia profonda. Ulteriori accertamenti potranno stabilire eventuali danni strutturali dell’edificio: si teme l’inagibilità del piano primo sovrastante l’esercizio commerciale.Danni anche alle auto parcheggiate nel lato opposto della carreggiata: con l’esplosione i vetri hanno ne hanno raggiunto alcune, e sono evidenti graffi, affossamenti e scheggiature dei finestrini.

