«Col ballo abbiamo stregato Blackpool» 

Andrea Garau e Silvia Scintu: vice campioni al festival della danza di Blackpool 2024, in Inghilterra, nella categoria Amateur Rising Star Latin. La coppia di Sardara, 27 anni lei e 23 lui, si è distinta tra i migliori talenti internazionali. Guidata dagli insegnanti, Fabrizio Buonifacio e Elisabetta Pusceddu, hanno dimostrato una maestria eccezionale nelle danze latino-americane, conquistando la giuria e il pubblico della storica Empress Ballroom.

«Questo risultato – dice Garau – è il frutto di anni di sacrifici e di lavoro costante. La nostra passione per la danza ci ha portato fino a questo risultato, siamo grati per il supporto dei nostri maestri e delle nostre famiglie». Scintu aggiunge: «Essere riconosciuti a Blackpool è un onore immenso e una grande soddisfazione. Dedizione e impegno fin da piccoli sono stati ripagati e questo è indubbiamente uno stimolo per proseguire su questa strada e puntare ancora più in alto».

La gara è partita con oltre 200 ballerini provenienti da tutto il mondo, dopo i turni di qualificazioni, Andrea e Silvia hanno dimostrato a tutti di essere dei veri talenti nelle danze latino americane. Il loro successo è un esempio di come sacrifici e costanza possano portare a grandi traguardi. ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA