«Coinvolgiamo i gestori dei condomini» 

Lotta all’evasione: su questo punto battono tutti in Consiglio comunale per ridurre in maniera permanente la Tari. Si parte da un dato: il Comune, nel 2024, ha recuperato dall’evasione Tari appena 70mila euro. Praticamente nulla, se si considera che il “buco” varia tra i dodici e i tredici milioni di euro. L’amministrazione ci lavora da mesi, ormai: prima con l’accordo con la Guardia di Finanza che permette di incrociane i dati e stanare i furbetti, poi con la nuova sezione di polizia ambientale della polizia locale, un “corpo” esclusivamente dedicato ai reati ambientali che da quando opera, appena tre mesi e mezzo, ha già inflitto circa trecento sanzioni.

Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI, ha anche un’idea in più sulla quale sta preparando una mozione da discutere in Aula «Per una vera lotta all’evasione dovremmo coinvolgere coloro che sono a più stretto contatto con chi i rifiuti li produce, cioè gli amministratori di condomino. Una parte rilevante dell’evasione deriva dalle strutture abusive dell’extralberghiero, se riusciamo a coinvolgere gli amministratori di condominio, utilizzando il loro apporto e quella che può mettere a disposizione la tecnologia, possiamo fare una battaglia i cui risultati positivi ricadono su tutti i cagliaritani». È un’idea, per ora. ( ma. mad. )

