Coia maurreddina, gli sposi 

Si avvicina la data della cinquantasettesima edizione de “Sa coia maurreddina” che il 3 agosto – come sempre – porterà diverse migliaia di persone a Santadi. Stavolta i futuri sposi arrivano da Villa San Pietro. Si tratta di Giorgia Balia, 28enne di professione impiegata, e di Raymond Caria, 40 anni, imprenditore agricolo. Lo sposo è per metà francese e proprio in Francia ha vissuto i suoi primi anni di vita per poi trasferirsi in Sardegna. La sposa, Giorgia Balia, ha origini sulcitane perché il padre è di Santadi.

«Siamo arrivati alla scelta del matrimonio mauritano, per il forte legame che ho con questa tradizione e che ha tutta la mia famiglia, perché mio nonno paterno per tanti anni ha partecipato alle edizioni del matrimonio mauritano, con la “tracca” dei buoi che porta la tradizione santadese», dice Giorgia Balia. Lo stesso legame lo ha acquisito anche Raimond, tanto da aver condiviso la scelta di pronunciare il “sì” indossando l’abito tradizionale santadese. Il sindaco Massimo Impera precisa che «in questi ultimi anni, da quando la Regione ha ripreso ad erogare un contributo, siamo riusciti a raggiungere un alto livello di partecipazione e di riuscita della festa. Il tutto è stato possibile, grazie all’impegno delle associazioni e di tutti i cittadini di Santadi, che credono molto nell’importanza della manifestazione». Dalla Pro Loco per ora nessun dettaglio sul programma.

