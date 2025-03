«Coi miei tamburi ho conquistato David Bowie» 

Uno, due, tre, quattro: Cosimo Lampis si siede alla batteria e suona il ritmo inconfondibile di “Let’s dance” di David Bowie. Nelle mille vite di questo batterista, percussionista e insegnante nato ad Arbus «quasi 80 anni fa» c’è stata anche questa avventura straordinaria: registrare insieme a una delle rockstar più grandi di sempre una delle canzoni più famose di sempre.

Da mezzo secolo Cosimo Lampis vive a Basilea, in Svizzera. Quando torna in Sardegna si rintana nella sua casa di Flumini di Quartu. Studia e si esercita. Nello scantinato ci sono due batterie e tanti tamburi: brasiliani, cubani, africani. Alle pareti, ritagli di giornali e fotografie. Una raffigura sei persone in uno studio di registrazione. A sinistra, in cravatta, c’è David Bowie. Al suo fianco un Cosimo Lampis non ancora quarantenne. Al centro, musicisti e fonici (quello biondo e con gli occhiali è David Richards: fu il produttore dei Queen). Ultimo a destra, Nile Rodgers, chitarrista, compositore e produttore cui, dagli Chic in poi, si devono tanti successi pop. La foto è stata scattata nei Mountain Studios di Montreux: qui, oltre ai Queen che ne erano proprietari, hanno registrato i Rolling Stones, gli Ac/Dc e, appunto, Bowie (sei album: da “Heroes” del ‘77 a “The Buddha of Suburbia” del ‘96). Come c’era finito il batterista sardo in quel tempio della musica e in mezzo a quelle star?

«Vieni subito in studio»

«Mi aveva telefonato un amico chitarrista: “Vieni subito qui, è per un artista importante. Non posso dirti il nome”. Io non ne avevo una gran voglia: in quel periodo guadagnavo bene, ero rientrato da una settimana di concerti in Irlanda con i Fleetwood Mac (suonavo le congas) e avevo un posto fisso nell’orchestra di Zurigo, facevamo serate di gala. Lui insiste. Ok, vado. Davanti agli studi è parcheggiata una Rolls Royce. Entro e vedo Bowie: purtroppo non seguivo la sua musica e l’ho scambiato per Alice Cooper. Gli ho chiesto dove avesse lasciato il serpente. Lui, gran signore, ha fatto finta di niente e ha sorriso: “Dài, suoniamo”».

Bowie in quei primi anni Ottanta era alla ricerca di strade nuove: aveva cambiato casa discografica, voleva una grande hit e musicisti diversi da quelli con cui aveva registrato gli album più recenti. E Cosimo Lampis, che si era stabilito a Basilea da una decina d’anni dopo un lungo girovagare, aveva una solida reputazione come musicista da studio esperto e capace di spaziare tra il rock e i ritmi afro-cubani.

Gli anni dell’apprendistato

Da Arbus era andato via che non aveva ancora sei anni. Orfano, andò a vivere «nei sobborghi di Roma con lo zio Arcangeli: alto due metri, si arrangiava facendo la comparsa» a Cinecittà. A dieci anni Cosimo è a Cagliari: qui, in alcune feste da ballo private, le prime esibizioni alla batteria. A 14 anni raggiunge a Domodossola una sorella: aiuto cuoco a Torino, di sera frequenta i club dove si fa musica e quando riesce sale sul palco: assoli funambolici e attitudine cabarettistica («mi facevo notare»). Cresce (ora lavora in fabbrica: avvolge bobine elettriche) e suona con vari gruppi nelle balere della zona. A 20 anni torna a Roma e, altra esperienza memorabile, registra una parte di rullante per la colonna sonora de “Il buono, il brutto e il cattivo”, di Ennio Morricone. Torna a Torino: suona con varie formazioni in Piemonte, a Como, Chiasso, Campione d’Italia, Lugano. Collabora anche con il tastierista Roberto Carlotto, poi nei Dik Dik: «Siamo ancora in contatto».

Rock pesante e Lsd

Intanto il rock, sulla spinta di Hendrix, dei Cream e dei Led Zeppelin, si va facendo pesante. A Cosimo piace. Lo chiamano in Svizzera, per far parte di una nuova band, i Brainticket: organo e chitarra distorti, ritmi frenetici, atmosfere allucinate; l’album d’esordio, del 1971, è stato definito “uno dei dischi più psichedelici mai realizzati” («E negli anni – rimarca Lampis – ha venduto 15 milioni di copie»)”. Ma fare tournée è un problema: troppo costoso far viaggiare la strumentazione necessaria.Così Lampis e il bassista, insieme al chitarrista di Domodossola Vic Vergeat, formano i Toad, primo gruppo hard rock svizzero. Vanno fortissimo. Oggi sono considerati fra i maestri dello stoner rock. «Il nostro pubblico? Tanto Lsd, botte, coltelli, gli Hells Angels», ridacchia Lampis. Dura tre anni: tre Lp (il primo, per i collezionisti, vale migliaia di euro), concerti in Svizzera, nel Nord Italia, in Germania e in Inghilterra.

Un dio africano

Ma quando incontra Bowie è un’altra era. Dopo lo scioglimento dei Toad (1974) la vita rallenta e i ritmi cambiano: ora il cuore di Cosimo Lampis batte quelli cubani, inizio di un lungo viaggio nelle percussioni africane e brasiliane. E dall’Africa arriva il ritmo di “Let’s dance”. La canzone, a Montreux, è già pronta ma non si trova il ritmo. Bowie e Nile Rodgers hanno provato anche a farla suonare a Omar Hakim, stella della batteria jazz, ma la sua parte è troppo elaborata. «Io ero molto meno bravo – si schermisce Lampis – ed ero imbarazzato a suonare dopo di lui». Però si butta. Suona un ritmo che, spiega, «in Africa è sacro a un dio, il dio Ogun» e a Cuba viene scandito dai tamburi bata . Bingo: «Dopo cinque-sei battute David grida: “ That’s it! That’s it! ” – “Ci siamo!”». Ma non è tutto: «Ho suggerito io di aggiungere sul finale la parte di congas. In studio non ce n’erano: David le ha fatte comprare apposta». Restano in studio per 10 giorni, mettono a punto il ritmo di altre canzoni. Bowie e Lampis non si sono più incontrati. Le registrazioni definitive dell’album vengono fatte a New York, negli studi Power Station, nel dicembre 1982. L’anno dopo il singolo è disco d’oro in Francia e Stati Uniti, di platino nel Regno Unito e in Canada: è uno dei maggiori successi di Bowie.

La difficile semplicità

Nella vita del batterista sardo, da allora, sono successe tante cose, inclusi lunghi soggiorni e impegni professionali a Cuba e in Brasile, la scoperta dei ritmi arabi e della darbuka . Prossimi impegni: l’organizzazione del festival blues di Basilea, al via il 5 aprile, e una serie di esibizioni già fissate in un resort ultralusso a Copacabana. Poi c’è, non ultima, l’attività didattica, incluse le sedute di musicoterapia con ragazzi con varie forme di disabilità: «Ci tengo tantissimo».

Il batterista sardo non vive di ricordi e non ama vantarsi: «Se quel giorno ai Mountain studios hanno chiamato me – sorride – è perché volevano un ritmo semplice. Ma attenzione: il minimalismo, in realtà, non è affatto semplice». Let’s dance.

