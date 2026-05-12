Cogotti: «Quindici anni al servizio della comunità» 

A Piscinas è iniziata la campagna elettorale: sono state presentate due liste e il primo dato che salta all’occhio è che il sindaco Mariano Cogotti, in carica per 15 anni, ha deciso di non ricandidarsi.

Cogotti, ha deciso che non scenderà in campo per motivi strettamente personali e non legati a questioni politiche. Il primo cittadino ha voluto sottolineare che «in questi 15 anni ho cercato di fare il possibile per rendere il Comune che ancora sto amministrando, il più accogliente possibile, sia per i miei concittadini sia per coloro che capitano dalle nostre parti in vacanza». Il sindaco si vuole congedare ringraziando tutti i dipendenti comunali che hanno lavorato al fianco dell’amministrazione per mandare avanti il Comune, «soprattutto l'ufficio tecnico, che con tutti i bandi e i progetti presentati, ha fatto sì che venissero finanziate le opere realizzate finora». Il sindaco ricorda, ad esempio, che «lo scorso mese abbiamo ricevuto un finanziamento da 500 mila euro e un altro da 900 mila, entrambi dalla Regione, relativi alla realizzazione di una strada e pista ciclabile, ricadente nella vecchia ferrovia». Cogotti si congeda augurando «una buona campagna elettorale all'insegna del bene comune del paese».

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