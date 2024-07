Cogne isolata per un mese, stagione nel caos 

AOSTA. La strada regionale di Cogne, unico collegamento tra la “perla” delle Alpi e il fondo valle, resterà chiusa per almeno un mese. L'annuncio del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha gettato lo scompiglio nella località turistica valdostana, colpita dall'alluvione dello scorso fine settimana: «Quella arteria strategica temo non possa essere messa in sesto e resa percorribile nello spazio di un mese», ha detto.

I lavori per il ripristino della viabilità sono già iniziati: in almeno tre tratti la furia del torrente Grand Eyvia si è portata via la strada, lasciando voragini profonde fino a 20 metri. Gli escavatori stanno cercando di riportare il corso del torrente nel suo alveo originale. Poi si passerà al riempimento e alla realizzazione di una pista carrabile per i mezzi di cantiere. Ci vorranno settimane. «I danni sono ingenti, il torrente ha provocato una serie di situazioni particolarmente critiche», ha commentato il presidente della Regione, Renzo Testolin. La stagione di un paese che vive di turismo è seriamente a rischio. «Non possiamo permetterci una riapertura della strada tra un mese», dice Andrea Celesia, albergatore ed ex assessore di Cogne: «Speriamo in un'apertura molto più veloce, entro fine luglio. Altrimenti la stagione turistica è compromessa. Aprire a metà agosto vuol dire perdere il 90% dell'incasso».

