Coghinas, prova di forza 

Bonorva 0

Coghinas 3

Bonorva (4-3-3) : Mannoni, Pala, Mastino, Carta, Brizzi, Nieddu, Fini (20’ st Alonso), Camara, Meloni, Asara, Oggiano (46’ st Foddai). In panchina Firinu, Sotgiu, Cabella, Vigliani, Lopez, Scigliano, Carboni. Allenatore Pulina.

Coghinas (4-3-3) : Perez, Olmetto, Val, Ligios, Seu (13’ st Doukar), Radovanovic (35’ st Burrelli), Mateucci, Carrucciu, Criado, Biasiato, Virdis (40’ st Paganelli). In panchina M. Tugulu, Serra, Greco, F. Tugulu, Melis, Fiorentino. Allenatore Congiu.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : pt 8’ Mateucci, 37’ Radovanovic; st 51’ Doukar.

Note : ammoniti Carrucciu, Pala, Criado, Brizzi, Camara.



Bonorva. Brutto tonfo casalingo per il Bonorva che, tra le mura amiche del Chicchitto Chessa, viene battuto dal Coghinas nel big match di giornata. Un pieno successo per la formazione allenata da Congiu, che passa in vantaggio già all’8’ del primo tempo: il gol porta la firma di Mateucci, che infila Mannoni da distanza ravvicinata. La formazione di Michele Pulina prova a reagire: al 25’ Mastino calcia alto sopra la traversa di Perez. Ma gli ospiti vogliono a tutti i costi i tre punti e, al 37’, mettono a referto il raddoppio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Radovanovic supera Mannoni.

Gli ospiti cercano di chiudere la gara già nella prima frazione di gioco. Virdis ci prova da fuori area ma il suo tiro finisce fuori di poco. Dal canto suo il Bonorva cerca di accorciare le distanze ma Brizzi, di testa, mette alto sopra la traversa.

Nella ripresa i padroni di casa alzano il baricentro del gioco e cercano in tutti i modi la via del gol che potrebbe riaprire le ostilità. Asara su punizione tenta il jolly ma non riesce nell’intento di battere l’estremo difensore ospite. Al 23’ risponde il Coghinas con una bella conclusione da lontano di Mateucci. È ancora quest’ultimo a rendersi pericoloso pochi minuti dopo, ma la sua conclusione sfiora la traversa. Poi ghiotta occasione fallita da Meloni che, solo davanti a Perez, calcia fuori. Al sesto minuto di recupero Doukar mette la ciliegina sulla torta a una prestazione, quella della squadra ospite, praticamente perfetta.

