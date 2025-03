Coghinas e Buddusò, in palio la finale 

S. Maria Coghinas. Rivali in campionato, avversarie anche in Coppa Italia. Il lungo duello tra il Buddusò e il Coghinas si arricchirà di una nuova puntata oggi al Comunale, dove alle 18 le due squadre scendono in campo per giocarsi l’accesso alla finale della competizione di categoria: la gara di andata al Borucca finì in parità, uno 0-0 che lascia aperta ogni possibilità. Il pronostico è incerto, sinora le due squadre non sono riuscite a superarsi neanche nelle due sfide dirette del girone B di Promozione, finite a loro volta in parità.

Sintomo di un grande equilibrio che solo domenica scorsa ha cominciato a incrinarsi, perché il Buddusò ha espugnato il campo del Bosa (1-2) e ha allungato in testa alla classifica a +6 grazie alla contemporanea sconfitta casalinga della rivale col Bonorva (1-2), mentre l’Usinese, seconda, a sua volta è caduta a Luogosanto 4-1 ed è scivolata a -5. Dunque la capolista è vicina a centrare il bersaglio grosso, ma è difficile pensare che lasci in secondo piano la Coppa avendo comunque la possibilità di conquistare due risultati clamorosi per una neopromossa. Il Coghinas tuttavia è formazione di livello e sarà molto complicato conquistare il successo nel suo fortino. Resta da valutare quali scelte faranno i tecnici, che potrebbero far riposare alcuni titolari. Stasera sapremo.

RIPRODUZIONE RISERVATA