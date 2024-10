Coghinas e Bono, che Show 

Coghinas 2

Atletico Bono 2

Coghinas (4-4-3) : Perez, Carrucciu, Biasiato (43’ st Fiorentino), Ligios (43’ st Radovanovic), Seu, Doukar, Mateucci, Virdis, Criado, Olmetto, Franco Tugulu (8’ st Melis). In panchina Manuel Tugulu, Serra, Paganelli, Burrelli, Greco, Mancini, Melis. Allenatore Congiu.

Atletico Bono (4-3-3 ): Pedelacq, Allub, Piu (16’ st. Zenga), Seillan (1’ st Perez), Cardia, Pireddu (1’ st Gavim), Monserrat (47’ st Tanda), Fofana, Molozzu (47’ st Caval), Matassa, Vera. In panchina Lessi, Usai, Guglielmone. Allenatore Altarozzi.

Arbitro : Federico Cosseddu di Nuoro.

Reti : pt 14’ Cardia (a), 20’ Molozzu, 40’ Mateucci; st 20’ Monserrat.

Note : ammoniti Carrucciu, Criado, Mateucci, Matassa, Monserrat.

S. Maria Coghinas. Finisce in parità l’avvincente gara tra il Coghinas di mister Congiu e l’Atletico Bono di Altarozzi. Al 14’ Biasiato pennella un assist al centro dell’area di rigore, sfortunatamente Cardia intercetta la palla che rocambolescamente si deposita alle spalle del suo compagno di squadra Pedelacq. Al 20’ arriva il pareggio per il Bono. Il direttore di gara decreta una punizione dal limite a favore della squadra ospite. Si incarica del tiro Molozzu, che abilmente riesce a mettere la sfera nell’angolino basso a sinistra dell’estremo di casa. Al 40’ splendida rete di Mateucci ben servito da Criado. Il centrocampista dopo avere dribblato l’avversario supera il portiere in uscita con un tunnel ai suoi danni. La palla si infila così alle spalle di Pedalacq.

Nella seconda parte della gara, al 20’ va in goal il Bono su una azione corale, con ultimo passaggio da Vera a Monserrat, quest’ultimo calcia da due passi Perez intercetta ma la sfera lo supera depositandosi alle sue spalle. Non sono sufficienti 4 minuti di recupero per il Coghinas per portare a casa la vittoria.

