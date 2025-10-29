Coghinas, caduta indolore: l’Arzachena viene eliminata 

Arzachena 1

Coghinas 0

Arzachena (4-3-3) : Russu; Cannone (1’ st Fiorini), Olgiatti (19’ st Porcu), Antonucci, Malu; Goy (30’ st Pereira), Bonivardi, Greggio (39’ pt Columbano); Babou, Massafra, Abeltino (36’ st Pusceddu). In panchina Copetti, Stendardi, Donati, Fernandez. Allenatore Ottaviani.

Coghinas (4-3-3) : Carbonara; Serra (1’ st Val), Criado, De La Mata, Ruiu; Fiorentino, Meli (1’ st Ramirez), Viale; Troisi (35’ st Doukar), Bo (32’ st Mateucci), Cascioni (1’ st Billi). In panchina Perez, Seu. Allenatore Congiu.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Rete : st 25’ Goy.

Note : espulsi Malu e Ruiu. Ammoniti Abeltino, Antonucci (A), Criado e Fiorentino (C).

Arzachena. Il gol di Goy condanna il Coghinas alla sconfitta nella gara di ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia di Promozione ma, forte del 2-0 dell’andata, la squadra di Congiu passa il turno ai danni dell’Arzachena. Galluresi in dieci dopo 15’ per il doppio giallo a Malu: la rete di Goy arriva a metà ripresa, ma non basta. Espulso anche Ruiu, quattro gli ammoniti.

«Usciamo a testa alta», commenta il tecnico di casa Mauro Ottaviani, «complimenti ai ragazzi, che in inferiorità numerica hanno segnato e colpito anche due traverse, e al loro portiere per due parate importanti».

