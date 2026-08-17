Coesione sociale, via ai progetti  contro il disagio 

Il Comune chiama a raccolta associazioni, fondazioni e organizzazioni di volontariato per mettere in campo un nuovo piano di coesione sociale in città. Con progetti di inclusione e sostegno da presentare in Municipio entro l’11 settembre, a fronte di un contributo concesso dall’amministrazione comunale, nello specifico da parte del settore Politiche sociali e generazionali. L’obiettivo - in linea col piano avviato dal Comune nello scorso mandato amministrativo - è quello di generare azioni innovative ed efficaci in tema di lotta al disagio ed esclusione sociale e lavorativa, in particolare di giovani, donne e persone fragili, a consolidare reti sociali attraverso il coinvolgimento attivo della cittadinanza. Si punta anche a migliorare le condizioni di vivibilità nel territorio comunale di disabili e anziani, nonché a sviluppare la cultura della legalità e della convivenza civile, attraverso interventi educativi e di sensibilizzazione sull’uso corretto degli spazi, sul rispetto della diversità, in un’ottica di prevenzione dei rischi per la salute individuale e collettiva.

I beneficiari dei progetti - viene ribadito nell’avviso pubblicato dal Comune - sono i quartesi fragili e vulnerabili: anziani soli, familiari caregiver, minori a rischio dispersione giovani autori di reato e vittime di violenza, persone con disabilità fisiche e psichiche, cittadini sotto sfratto o che vivono situazioni di emergenza abitativa. E ancora: ex detenuti, lavoratori fragili e disoccupati di lunga durata, famiglie in povertà assoluta, persone con debiti e senza fissa dimora. ( f.l. )

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