Coesione sociale, sipario su tre progetti 

Cala il sipario su tre progetti di coesione finanziati dall’assessorato alle Politiche sociali. Si tratta di Riscatti urbani, Kuntralab e Bogaboxi. L’appuntamento con la presentazione dei lavori finali è per martedì alle 19 alla sala Michelangelo Pira in via Brigata Sassari.

Nell’ambito di Riscatti urbani ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica dell’associazione culturale Arvéschida a cura di Vittorio Cannas. Kuntralab prevede invece la proiezione del videoclip musicale e-respirare dell’associazione culturale Babel a cura di Ilaria Porceddu mentre la proiezione del documentario Artigiani a Quartu a cura di Daniele Atzeni chiude Bogaboxi.

La direzione artistica dei progetti è di Paolo Carboni. L’ingresso è libero e gratuito.

Le attività sono state realizzate in collaborazione con Areavisuale film, Spazio Michelangelo Pira, Cooperativa Laurus e BìFoto Fest. Anche quest’anno sono stati tantissimi i progetti di coesione sociale portati avanti con le varie associazioni. Tra questi anche D.e.a.s, donne emancipate attraverso lo sport, presentato ieri nella sede di Arcoris in via Genova. E poi il corso per cuochi per aiutare i disoccupati a trovare lavoro.

