Coesione sociale, sì ai piani: 43 le associazioni al lavoro 

Al via i progetti di coesione sociale finanziati dal Comune per il quarto anno consecutivo. Un impegno, anche economico, che è cresciuto progressivamente, un investimento sulle associazioni che, dalle 25 della prima annualità sono salite a 43, più che raddoppiate. I protagonisti di questo fermento sociale si sono ritrovati nei giorni scorsi nello Spazio Pira per un incontro di avvio generale del progetto.Il Comune quest’anno ha investito 250mila euro. L’obiettivo - ribadito durante l’incontro nella struttura comunale di via Brigata Sassari - è quello di generare azioni innovative ed efficaci in tema di lotta al disagio ed esclusione sociale e lavorativa, in particolare di giovani, donne e persone fragili, a consolidare reti sociali attraverso il coinvolgimento attivo della cittadinanza. Si punta anche a migliorare le condizioni di vivibilità nel territorio comunale di disabili e anziani, nonché a sviluppare la cultura della legalità e della convivenza civile, attraverso interventi educativi e di sensibilizzazione sull’uso corretto degli spazi, sul rispetto della diversità, in un’ottica di prevenzione dei rischi per la salute individuale e collettiva.Sono complessivamente 43 i progetti finanziati. «In questi anni l’amministrazione ha lavorato per favorire i processi di sinergia tra associazioni, non solo quartesi, ma aprendo anche al resto della Città metropolitana», le parole dell’assessore alle Politiche sociali e generazionali, Marco Camboni, durante la riunione. «Le esperienze di queste associazioni si sono misurate nei progetti di coesione sociale, con ottimi riscontri. Lo scambio di buone prassi è sempre un valore aggiunto, e in particolare quando si lavora nel sociale. Abbiamo iniziato con 25 progetti oramai 4 anni fa», ha ricordato l’assessore, «oggi siamo arrivati a finanziarne 43. Penso che sia un risultato davvero eccezionale». (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA