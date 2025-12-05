VaiOnline
Municipio.
06 dicembre 2025 alle 00:24

Coesione sociale, sì ai piani: 43 le associazioni al lavoro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Al via i progetti di coesione sociale finanziati dal Comune per il quarto anno consecutivo. Un impegno, anche economico, che è cresciuto progressivamente, un investimento sulle associazioni che, dalle 25 della prima annualità sono salite a 43, più che raddoppiate. I protagonisti di questo fermento sociale si sono ritrovati nei giorni scorsi nello Spazio Pira per un incontro di avvio generale del progetto.Il Comune quest’anno ha investito 250mila euro. L’obiettivo - ribadito durante l’incontro nella struttura comunale di via Brigata Sassari - è quello di generare azioni innovative ed efficaci in tema di lotta al disagio ed esclusione sociale e lavorativa, in particolare di giovani, donne e persone fragili, a consolidare reti sociali attraverso il coinvolgimento attivo della cittadinanza. Si punta anche a migliorare le condizioni di vivibilità nel territorio comunale di disabili e anziani, nonché a sviluppare la cultura della legalità e della convivenza civile, attraverso interventi educativi e di sensibilizzazione sull’uso corretto degli spazi, sul rispetto della diversità, in un’ottica di prevenzione dei rischi per la salute individuale e collettiva.Sono complessivamente 43 i progetti finanziati. «In questi anni l’amministrazione ha lavorato per favorire i processi di sinergia tra associazioni, non solo quartesi, ma aprendo anche al resto della Città metropolitana», le parole dell’assessore alle Politiche sociali e generazionali, Marco Camboni, durante la riunione. «Le esperienze di queste associazioni si sono misurate nei progetti di coesione sociale, con ottimi riscontri. Lo scambio di buone prassi è sempre un valore aggiunto, e in particolare quando si lavora nel sociale. Abbiamo iniziato con 25 progetti oramai 4 anni fa», ha ricordato l’assessore, «oggi siamo arrivati a finanziarne 43. Penso che sia un risultato davvero eccezionale». (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

Maggioranza, si tratta sulla Sanità  Rimpasto vicino ma non c’è una data

Todde e Bartolazzi sorridenti dopo un incontro in viale Trento C’è anche il nodo Agricoltura. Sullo sfondo le tensioni su Egas 
Roberto Murgia
La visita

Zangrillo alle imprese: «Lottiamo con voi contro la burocrazia»

Il ministro a Cagliari ospite di Confapi: abbiamo semplificato 400 procedure 
Alessandra Carta
Mentre i social incoronano il cantautore, la sorella Morena ringrazia il giudice superstar

«Achille Lauro un punto di riferimento per mio fratello»

Cronaca

Assessore nel mirino Siniscola nell’incubo dei raid incendiari

Fuoco all’ufficio di Antonello Fadda Attentatori ripresi dalle telecamere 
Fabrizio Ungredda
Vittime della strada

«La vita è una e non c’è il replay»

Smartphone, velocità e alcol alla guida uccidono: nel 2025 novanta morti 
Emanuele Floris
La polemica

I filtri non bastano: dai call center chiamate senza sosta

Le associazioni dei consumatori: «Dall’Agcom contromisure inutili» 
». Sara Marci
Giustizia

Separazione delle carriere, si infiamma lo scontro  tra avvocati e magistrati

L’Ordine forense: offese inaccettabili dal presidente del Tribunale di Cagliari  
Francesco Pinna
Lo scontro

«L’opposizione scelga il leader, poi il confronto»

Stoccata di Meloni al Campo largo dopo il faccia a faccia chiesto da Schlein 