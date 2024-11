Coesione sociale, 22 progetti prendono il via entro fine anno 

Un percorso per diventare futuri chef, ma anche progetti di agricoltura sociale, laboratori di scrittura e produzione di brani musicali, sportello familiare di prossimità e attività per combattere il disagio sociale e la dispersione scolastica dei giovani quartesi. Sono alcuni dei 22 progetti di coesione sociale in partenza, tutti finanziati dal Comune - previsti entro la fine dell’anno e che si concluderanno nella prossima primavera. È un investimento che stavolta supera i 210mila euro.

«Anche a seguito delle importanti ricadute sul tessuto sociale che si sono verificate con i precedenti interventi, ci siamo impegnati a erogare fondi per i progetti di coesione sociale per il terzo anno di fila», commenta l’assessore alle Politiche sociali e generazionali, Marco Camboni. Nei giorni scorsi si è svolta la riunione preparatoria all’avvio dei nuovi piani, alla presenza dello stesso assessore Camboni, della dirigente del settore Lorena Cordeddu e delle varie associazioni interessate.

Sono progetti dedicati a tutte le fasce di popolazione, dai giovani ai pensionati, con un unico obiettivo: aiutare i più fragili con iniziative di inclusione sociale. «Saranno», aggiunge Camboni, «programmi di supporto al lavoro dei Servizi sociali: tutto quello che quotidianamente è compiuto dentro l’assessorato, con questi piani ha ulteriori risvolti all’esterno, coinvolgendo tutti i target della popolazione quartese e tutte le classi d’età, dall'infanzia agli adulti per arrivare agli anziani”.

