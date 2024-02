Coesione: fondi a cinque imprese 

Cinque imprese di Serdiana si divideranno i contributi a fondo perduto del Dipartimento nazionale per le politiche di coesione destinati alle attività artigianali e commerciali che operano nelle aree interne del Sud Italia. La dotazione finanziaria complessiva per il 2020-2022 è di 90 milioni di euro. La quota assegnata a Serdiana per la terza annualità (2022) è di 30.639 euro.

Delle domande presentate una sola è stata respinta per mancanza dei requisiti richiesti. I contributi assegnati vanno da un minimo di 3.232 euro a un massimo di 11.428. Serviranno per l’abbattimento dei costi di gestione (canoni di locazione, oneri previdenziali, bollette di acqua, luce, telefono e gas) e per interventi di ristrutturazione, ammodernamento e innovazione tecnologica dell’azienda. Contro la graduatoria provvisoria può essere presentato ricorso entro il 27 febbraio. (c. z.)

